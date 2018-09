Sixx zeigt ab Oktober "Austria’s Next Topmodel"

© Joerg Klickermann

2012 hatte sich Sixx schon einmal an der Wiederholung von "Austria’s Next Topmodel" versucht, nun kehrt die österreichische Castingshow zurück ins Programm des Frauensenders. Der Sendeplatz ist dabei deutlich prominenter als noch vor sechs Jahren.



25.09.2018 - 12:35 Uhr von Timo Niemeier 25.09.2018 - 12:35 Uhr

Die letzte Staffel von "Austria’s Next Topmodel", die Ende 2017 in Österreich gezeigt wurde, findet demnächst auch ihren Weg ins deutsche Fernsehen. Sixx zeigt ab dem 26. Oktober immer freitags zur besten Sendezeit alle Folgen. Es ist die achte Staffel der Modelsuche, die 2017 erstmals bei ATV und nicht mehr bei Puls 4 zu sehen war. In diesem Jahr pausiert die Show allerdings, es wird keine neue Staffel geben (DWDL.de berichtete).

Sixx bewirbt den Freitagabend künftig unter dem Label "Girls Night". Anders als bei der deutschen Modelsuche mit Heidi Klum nehmen an "Austria’s Next Topmodel" seit einigen Jahren auch Männer teil. Als Jury-Mitglieder in den Ausgaben fungieren Eveline Hall, Marina Hoermanseder und Daniel Bamdad. ATV gehört seit dem letzten Jahr zur ProSiebenSat.1-Gruppe, deshalb hat Sixx Zugriff auf die österreichische Castingshow.

Zuletzt machte Sixx gute Erfahrungen mit alten "Germany’s Next Topmodel"-Folgen. Anfang des Jahres zeigte man die aktuellste Folge jeweils einen Tag nach der Ausstrahlung bei ProSieben, im Schnitt erreichte man damit rund 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit lagen die Wiederholungen auf Höhe des Senderschnitts und tendenziell eher noch leicht darüber. 2012 versuchte sich Sixx auch schon einmal an "Austria’s Next Topmodel", damals zeigte man die Show aber immer am späten Sonntagabend ab 23 Uhr.

