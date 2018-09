Sky setzt US-Hit "The Good Doctor" im November fort

© ABC

Die zweite Staffel von "The Good Doctor" steht in den Startlöchern. Im November wird Sky 1 die Arztserie mit Freddie Highmore in der Hauptrolle fortsetzen. Zuvor steht aber zunächst mal die Free-TV-Premiere der ersten Staffel bei Vox an.



28.09.2018 - 08:23 Uhr von Alexander Krei 28.09.2018 - 08:23 Uhr

Gerade ist in den USA die zweite Staffel der Krankenhausserie "The Good Doctor" angelaufen. Hierzulande müssen sich Fans auf die Fortsetzung nicht allzu lange gedulden: Wie jetzt bekannt wurde, wird der Pay-TV-Sender Sky 1 die neuen Folgen bereits Anfang November ins Programm nehmen. Los geht es am Dienstag, den 6. November um 20:15 Uhr.

In der Serie von Drehbuchautor und Emmy-Gewinner David Shore ("Dr. House") geht es um den hochbegabten und autistischen Arzt Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), er besitzt neben einem enormen medizinischen Wissen auch diagnostischen Scharfsinn. "The Good Doctor" war in der vergangenen Saison der erfolgreichste Drama-Neustart der vergangenen Saison im US-Fernsehen.

Demnächst wird sich "The Good Doctor" auch in Deutschland im Free-TV beweisen müssen. Vox wird die erste Staffel ab dem 10. Oktober immer mittwochs um 20:15 Uhr ins Programm nehmen (DWDL.de berichtete). Der Sender dürfte sich damit zugleich ein Ende der Negativserie erhoffen, die zuletzt zahlreiche US-Produktionen betraf.



