kabel eins versucht sich bald wieder an "Achtung Kontrolle"

Auch wenn kabel eins eigentlich schon gar nicht mehr an das Format glaubt, wird "Achtung Kontrolle" demnächst ins Programm zurückkehren. Die jüngsten Versuche, die Dokusoap abzulösen, haben noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.



29.09.2018 - 11:12 Uhr von Alexander Krei 29.09.2018 - 11:12 Uhr

Dass kabel eins gewillt ist, sein Vorabendprogramm umzubauen, hat Senderchef Marc Rasmus bereits im Frühjahr erklärt. Mit Blick auf das einst aus der Not heraus geborene Format "Achtung Kontrolle" erklärte er damals, das Thema Kontrolle sei trotz zuletzt wieder positiverer Quoten-Tendenz mittlerweile "maximal ausinterpretiert worden" (DWDL.de berichtete). Rund 80 Ideen haben man von verschiedenen Produktionsfirmen erhalten und spätestens im dritten oder vierten Quartal sollen die ersten Ergebnisse den Weg ins Programm schaffen.

Erst mal wird sich kabel eins allerdings doch wieder mit "Achtung Kontrolle" behelfen. Ab dem 15. Oktober kehrt der Dauerbrenner mit neuen Folgen auf dem täglichen Sendeplatz um 18:55 Uhr zurück. Aktuell versucht sich kabel eins dort noch an der neuen Reihe "Koch die Box!", die in den ersten beiden Wochen bislang im Schnitt weniger als vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte und sich damit ebenso wenig als Heilsbringer erwies wie "Gekauft, gekocht, gewonnen". Das kam zuletzt trotz der Unterstützung durch Frank Rosin auf kaum bessere Werte.

Den Sendeplatz um 17:55 Uhr hat kabel eins dagegen inzwischen einigermaßen in den Griff bekommen. Dort schlägt sich "Mein Lokal, Dein Lokal" seit einiger Zeit wieder spürbar besser - auch, weil man intensiv am Format gearbeitet hat. Erst am Freitag erzielte die Dokusoap mit einem Marktanteil von 8,7 Prozent in der Zielgruppe den besten Wert des Jahres.

