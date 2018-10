Gerburg Jahnke wird beim Comedypreis geehrt

© WDR/Melanie Grande

Der Sonderpreis des Deutschen Comedypreises wird in diesem Jahr an die Kabarettistin und Schauspielerin Gerburg Jahnke verliehen. Sie hat jüngst ihren Rückzug von der ARD-Comedyreihe "Ladies Night" angekündigt.



01.10.2018 - 12:34 Uhr von Uwe Mantel 01.10.2018 - 12:34 Uhr

Eine Preisträgerin des Deutschen Comedypreises 2018, der am Sonntag in Köln verliehen und live bei RTL übertragen wird, steht schon fest: Gerburg Jahnke wird in diesem Jahr mit dem "Sonderpreis" geehrt. Gerburg Jahnke gehört seit über 30 Jahren zu den renommiertesten Künstlerinnen der deutschen Kabarettszene, ab 1985 zunächst gemeinsam mit Stephanie Überall als "Missfits", ab 2005 dann auch alleine. Vor allem aber hat sie maßgeblichen Anteil daran, weiblichen Kabarettistinnen und Comedians mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

So hob sie 2007 gemeinsam mit dem WDR die "Ladies Night" aus der Taufe - die erste Kabarett-Sendung mit konsequent weiblicher Besetzung. Seit 2014 ist die Sendung auch im Ersten zu sehen und erreichte dort nochmal höhere Aufmerksamkeit. Erst in der vergangenen Woche gab Jahnke allerdings bekannt, die Moderation zum Jahreswechsel abzugeben. Doch auch außerhalb der Sendung tourt sie mit ihrem Programm "Frau Jahnke hat eingeladen" in wechselnder Damenbesetzung durch die Republik. Neben ihrer Kabarett-Tätigkeit arbeitet sie auch als Schauspielerin und Regisseurin.

Ralf Günther, Geschäftsführer Köln Comedy, zur Vergabe des Sonderpreises: "‘Ladies Night‘ ist mit ihrer kongenialen wunderbaren Moderatorin Gerburg Jahnke seit über einem Jahrzehnt die beste und einflussreichste Show für Comediennes und Kabarettistinnen im deutschen Fernsehen! ‘Ladies Night‘ ist ein absolutes Muss für alle Menschen, die Comedy und Kabarett mögen. Und Gerburg Jahnke bestätigt dabei mit ihren großartigen, mal hintergründigen, mal derben, aber immer lustigen Moderationen ihre Ausnahmestellung in der deutschen Comedy- und Kabarettlandschaft! Der Sonderpreis des Deutschen Comedypreises geht deshalb in diesem Jahr an Gerburg Jahnke und das ‘Ladies Night‘-Team, herzlichen Glückwunsch!"

Durch die Verleihung des Comedypreises, der in diesem Jahr erstmals live zu sehen sein wird, führt nach einer Pause in diesem Jahr wieder Carolin Kebekus, die überdies auch noch in drei Kategorien nominiert ist. Auch Luke Mockridge konnte gleich drei Nominierungen auf sich vereinen. Eine komplette Übersicht finden Sie hier.

