Vertrag mit Sky verlängert: Beate-Uhse.TV wird schärfer

Beate-Uhse.TV ereilte nicht das Schicksal so vieler anderer Sky-Partnersender: Der Erotiksender bleibt für weitere Jahre via Sky zu empfangen. Dafür hat man nun auch das Design aufgefrischt und bietet eine HD-Version an.



01.10.2018 - 16:00 Uhr von Uwe Mantel 01.10.2018 - 16:00 Uhr

Der Erotiksender Beate-Uhse.TV und Sky Deutschland setzen ihre exklusive Partnerschaft für weitere Jahre fort - und baut sie sogar aus: Zusätzlich zur Version in SD ist ab sofort Beate-Uhse.TV nämlich auch in HD zu sehen. Anlässlich dessen hat man auch das On-Air-Design überarbeitet und das Logo modernisiert. Insgesamt präsentiert sich der Sender damit nun optisch schnörkelloser als bisher.

"Nach gut 17 Jahren können wir den Zuschauern das Versprechen unseres Senderclaims 'schärfer fernsehen' endlich auch aus technischer Sicht einlösen", sagt Andreas Fischer, Geschäftsführer der tmc Content Group GmbH, die Beate-Uhse.TV betreibt. Manuel Kindervater, Vice President Partner Channels, Sky Deutschland, ergänzt: "Seit vielen Jahren sind Beate-Uhse.TV und Sky Deutschland feste Partner für anspruchsvolle und anregende Unterhaltung. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit und darauf, das erotische Programm nun auch in HD anbieten zu können."

