Zwei Team-Ausgaben von "Duell um die Welt" noch 2018

© ProSieben

Das "Duell um die Welt" kehrt noch in diesem Jahr mit einem veränderten Konzept zurück auf die Bildschirme: Joko und Klaas schicken künftig Promis um die Welt, im Studio kämpfen aber nach wie vor die beiden um die Länderpunkte. Drei neue Ausgaben sind geplant, zwei davon noch 2018.



08.10.2018 - 10:43 Uhr von Timo Niemeier 08.10.2018 - 10:43 Uhr

Bereits Mitte September ist bekannt geworden, dass Joko und Klaas künftig auch andere Promis zum "Duell um die Welt" einladen (DWDL.de berichtete). "Für die ein oder andere epische Aufgabe laden sie prominente Supporter in ihre Show", erklärte Sendersprecher Christoph Körfer damals. Nun ist das ganze Ausmaß der kommenden Veränderung bekannt: Joko und Klaas führen künftig Teams an, die gegeneinander antreten. Verschiedene Promis dieser Teams reisen fortan um die Welt und müssen die Aufgaben lösen, die Joko und Klaas in der Vergangenheit absolviert haben.

Bereits bekannt ist, dass Steven Gätjen einer der Promis sein wird, die in einer künftigen Ausgabe zu sehen sein werden. Weitere Teilnehmer sind derzeit noch nicht bekannt, ProSieben will diese in den kommenden Wochen bekanntgeben. Fest steht inzwischen allerdings, dass im November drei Ausgaben des "Duell um die Welt" aufgezeichnet werden. Zwei davon sollen noch in diesem Jahr zu sehen sein, eine weitere ist für 2019 geplant. Klar ist damit auch, dass das "Duell um die Welt" nicht mehr, wie zuletzt, live ausgestrahlt wird.

Joko und Klaas werden in den neuen Folgen ihrer Show aber natürlich nicht nur faul herumsitzen und die Leistungen ihrer Team-Kameraden kommentieren. Sie sind verantwortlich für die Länderpunkte, die in den Studio-Spielen vergeben werden. In einem vom Sender auf Twitter veröffentlichten Video äußern sich die beiden zu den anstehenden Änderungen: "Wir haben uns überlegt, wie man dem ‘Duell um die Welt’ noch etwas hinzufügen kann, das es bislang noch nicht gab." Weil es die Show inzwischen schon fünf Jahre gebe, habe man das Konzept weiterentwickelt. "Die Lebensgefahr wird auf viele unterschiedliche Rücken verteilt."

Veränderungen am Konzept der Show hatten sich zuletzt immer wieder angedeutet. Joko und Klaas betonten stets, wie aufwendig, zeitlich wie körperlich, die Show sei. 2016 pausierte das Format daher komplett, 2017 kehrte es mit zwei Live-Ausgaben zurück. Nun also der Kniff mit den Promi-Teams. Für die drei Aufzeichnungen können derzeit schon Tickets bestellt werden. Als Moderatorin der Ausgaben fungiert erneut Jeannine Michaelsen.

Wer wird Weltmeister? @officiallyjoko und @damitdasklaas haben eine Nachricht für euch. "Das Duell um die Welt" geht weiter - noch in diesem Jahr. Mit zwei neuen Folgen. Und mit einer besonderen neuen Zutat. #WeLove #DudW pic.twitter.com/LYVO6zHmc3 — ProSieben (@ProSieben) 8. Oktober 2018

Teilen