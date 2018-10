Red Arrow Studios dementiert Interesse an EndemolShine

© Red Arrow Studios

Nachdem zuletzt Banijay zu einem der Favoriten auf die EndemolShine-Übernahme wurde, brachte "TBI" nun eine neue Spekulation in Umlauf: Banijay könnte zusammen mit Red Arrow bieten. In Unterföhring dementiert man klar.



11.10.2018 - 17:10 Uhr von Uwe Mantel 11.10.2018 - 17:10 Uhr

Angesichts der Tatsache, dass der Verkaufsprozess der EndemolShine Group langsam in seine finale Phase einbiegt, schießen weiterhin die Spekulationen aus dem Boden, wer das Produktionshaus künftig übernehmen könnte. Nachdem zwischenzeitlich ITV als Favorit galt, dann aber offiziell abgesagt hat, gilt seit Neuestem Banijay als heißer Anwärter auf eine Übernahme. "Television Business International" will nun erfahren haben, dass Banijay womöglich nicht alleine bieten könnte, sondern gemeinsam mit anderen Unternehmen, um die EndemolShine-Gruppe danach aufzuteilen.

Konkret genannt wird in dem Bericht Red Arrow Studios als einer der möglichen Partner. In Unterföhring dementiert man solche Pläne aber entschieden. Auf DWDL.de-Anfrage heißt es: "ProSiebenSat.1 und Red Arrow Studios sind an diesem Verkaufsprozess nicht beteiligt." Tatsächlich hatten nach DWDL.de-Informationen Red Arrow und Banijay im Herbst ein gemeinsames Gebot für die EndemolShine Group in Betracht gezogen. Nach eingehender Prüfung hat sich Red Arrow aber bereits vor Wochen von der Idee verabschiedet.

EndemolShine drückt ein erheblicher Schuldenberg, dazu wurde von jenen, die aus dem Verkaufsprozess ausgestiegen sind, ein alternder Formatkatalog bemängelt. Bislang gehört EndemolShine je zur Hälfte der Beteiligungsgesellschaft Apollo Global sowie 21st Century Fox. Die beiden wollen dem Vernehmen nach einen Kaufpreis jenseits der 2-Milliarden-Marke erzielen.

