Netflix beendet Marvel's "Iron Fist" nach Staffel zwei

Netflix hat einige Marvel-Serien im Angebot, mit "Iron Fist" wird eine davon nun beendet. Erst vor wenigen Wochen wurde die zweite Staffel veröffentlicht, eine dritte wird es nicht geben. Während viele der Marvel-Serien gelobt wurden, sah das bei "Iron Fist" anders aus.



15.10.2018 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2018 - 09:48 Uhr

Mit "Jessica Jones", "Daredevil" oder auch "Luke Cage" hat Netflix einige Marvel-Serien für seine Nutzer im Angebot, im März 2017 erschien auch die erste Staffel von "Iron Fist". Anfang September 2018 folgte schließlich Staffel zwei, die, nach überwiegend negativen Bewertungen des ersten Durchlaufs, etwas bessere Kritiken erhielt. Dennoch hat sich Netflix nun dazu entschieden, "Iron Fist" nicht fortzusetzen.

"'Marvel's Iron Fist' wird nicht für eine dritte Staffel auf Netflix zurückkehren", das bestätigten Netflix und Marvel in einer gemeinsamen Aussendung. "Jeder bei Marvel Television und Netflix ist stolz auf die Serie und dankbar für die harte Arbeit von Cast, Crew und Showrunner. Und wir sind dankbar für die Fans, die diese beiden Staffeln gesehen haben." Während die Serie auf Netflix nun beendet sei, werde die "unsterbliche Iron Fist weiterleben", so die beiden Unternehmen. Was das konkret heißt, ist derzeit Gegenstand von Spekulationen.

In "Iron Fist" geht es um Milliardär Danny Rand (Finn Jones), der überraschend nach New York City kommt, nachdem er zuvor Jahre lang als verschollen galt. Er will seine Vergangenheit erforschen und sein Familienerbe antreten, seine Eltern starben bei einem Flugzeugabsturz. Mit seinen meisterlichen Kampfkunst-Fertigkeiten, die er während der Zeit unter Mönchen lernte, und der Ehrfurcht gebietenden Macht der Iron Fist bekämpft er die kriminellen Elemente, die die Stadt verderben. Entwickelt wurde die Serie von Scott Buck, der auch Showrunner während der ersten Staffel war. Der zweite Durchlauf wurde von Raven Metzner verantwortet.

