Auch Bettina Lamprecht spielt in neuer Vox-Serie mit

Die Dreharbeiten für die dritte fiktionale Vox-Eigenproduktion "Wann sind wir da" haben begonnen und nun steht auch fest, wer neben Jürgen Vogel vor der Kamera stehen wird. So spielt unter anderem auch Bettina Lamprecht in der Serie mit.



18.10.2018 - 11:40 Uhr von Timo Niemeier 18.10.2018 - 11:40 Uhr

Erst Ende September hat Vox angekündigt, mit "Wann sind wir da" an einer dritten fiktionalen Eigenproduktion zu arbeiten (DWDL.de berichtete). Anders als bei "Club der roten Bänder" und "Milk & Honey" setzt man dort mit Jürgen Vogel auch direkt auf einen großen Namen. Nun haben die Dreharbeiten in Bonn und Umgebung für die zehn Folgen der ersten Staffel begonnen und Vox hat weitere Details zur geplanten Serie veröffentlicht.

So wird auch Bettina Lamprecht in einer Hauptrolle zu sehen sein. Sie spiel seit 2005 die Svenja Bruck in der Serie "Pastewka", die ja kürzlich von Sat.1 zu Amazon wanderte. Zwischen 2015 und 2017 spielte sie die Hauptrolle der Betty Dewald in der ZDF-Vorabendserie Bettys Diagnose, stieg dann aber aus. In "Wann sind wir da" spielen Lamprecht und Vogel das Ehepaar Sandra und Kurt Fankhauser. Die Rollen ihrer drei Kinder übernehmen Sidney Holtfreter als Philipp, Bianca Nawrath als Luna und David Grüttner als Theo.

Die Familie stellt sich in der Serie den kleinen und großen Hürden des Alltags und durchlebt eine turbulente Zeit: Der Kleinste, Theo, soll bald eingeschult werden, spricht aber von der einen auf die andere Sekunde nicht mehr. Luna ist mitten in der Pubertät und zum ersten Mal verliebt und Adoptivsohn Philipp, dem Ältesten der drei Geschwister, wird eine große Basketballkarriere vorausgesagt. Allerdings ist Philipps Traum ein ganz anderer: Er möchte lieber professioneller Balletttänzer werden. Produziert wird die Serie von Bantry Bay Productions, das für Vox bereits "Club der roten Bänder" umsetzte.

"'Wann sind wir da' ist unsere dritte fiktionale Eigenproduktion - aber die erste ohne internationale Vorlage. Das Buch hat uns auf Anhieb überzeugt, weil es genau das mitbringt, was wir für Vox suchen: starke Charaktere, die eine besondere, emotionale Geschichte erleben. Und dadurch, dass wir diese Geschichte nun mit der Produktionsfirma von 'Club der roten Bänder' und mit einem hochkarätigen Cast umsetzen, hat sich das gute Gefühl, das wir bereits beim Lesen der Bücher hatten, in der weiteren Zusammenarbeit mehr als bestätigt", sagt Hauke Bartel, Head of Fiction bei Vox.

Gedreht werden soll nun noch bis März des kommenden Jahres, ausgestrahlt wird "Wann sind wir da" ebenfalls 2019. Wann und auf welchem Sendeplatz - das ist derzeit noch unklar. Neben den erwähnten Schauspielern sind in weiteren Rollen Beatrice Richter, Walter Kreye, Nadja Becker, Denis Schmidt sowie Aleksandar Jovanovic zu sehen. Serienschöpfer und Creative Producer von "Wann sind wir da" ist Richard Kropf, als Produzent ist Lasse Scharpen verantwortlich. Die Drehbücher für zehn Folgen stammen von Richard Kropf, Elena Senft und Anneke Janssen. Regisseur der ersten vier Folgen ist Till Franzen, Laura Lackmann und Stefan Bühling inszenieren die weiteren Episoden.

