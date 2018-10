Next level Ehrenfeld: btf steigt in Serienproduktion ein

© btf

Aus Köln-Ehrenfeld über den Lerchenberg in die weite Streaming-Welt: Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de steigt die Produktionsfirma bildundtonfabrik in die Serienproduktion ein - und das gleich für Netflix.



24.10.2018 - 16:02 Uhr von Thomas Lückerath , München24.10.2018 - 16:02 Uhr

Aufbruch in ein neues Genre, nachdem man in der non-fiktionalen Unterhaltung schon eine Vielzahl von preisgekrönten und von Kritikern gefeierten Formaten auf die Straße gebracht hat: Einst mit „Roche & Böhmermann“ bei ZDFkultur (R.I.P.) gestartet, wurde die Kölner bildundtonfabrik im Eiltempo vom kleinen Studentenschuppen dank "Neo Magazin" bzw. "Neo Magazin Royale" erst zum großen Studentenschuppen und längst schon mehr als dem.

Es folgten Projekte wie das Magazin „Mr. Dicks“ (einsfestival) oder „Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von...“ (WDR), mit „Gute Arbeit Originals“ ein Funk-Format und die Neuauflage „Schulz & Böhmermann“. Neben vielen Auszeichnungen für Jan Böhmermann und das „Neo Magazin Royale“ räumte zuletzt auch die fürs Erste produzierte Sketchcomedy „Kroymann“ den Grimme Preis ab. Nun aber folgt der nächste große Schritt für die Produktionsfirma aus Köln-Ehrenfeld.

In den vergangenen Monaten hat sich das Team unter Führung von Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer massiv verstärkt. Die Personalsuche zog ihre Kreise und machte das Wachstum der bildundtonfabrik zum offenen Geheimnis in der Branche. Wozu die neuen Kolleginnen und Kollegen? Die btf steht vor ihrer ersten großen fiktionalen Serienproduktion, auch wenn man in den vergangenen Jahren mit Einspielern und Specials sowie „Kroymann“ schon erste Erfahrungen mit fiktionalen Geschichten gemacht hat.

In Köln hält man sich bedeckt. Auf DWDL.de-Anfrage gibt es keine Stellungnahme der bildundtonfabrik, aber ein Countdown auf den Social-Media-Kanälen der Firma kündigt seit Mittwochvormittag eine bevorstehende News an. Spätestens am Donnerstagvormittag dürfte die Bombe platzen, wenn Kelly Luegenbiehl, Vice President International Originals bei Netflix, auf den Medientagen München den großen TV-Gipfel eröffnet: Im Gepäck hat sie Ankündigungen, darunter nach DWDL.de-Informationen auch die erste fiktionale Serie der btf.

