Neue HBO-Comedy "Camping" ab Mitte Dezember bei Sky

Sky wird die noch recht frische HBO-Comedyserie "Camping" ab Mitte Dezember ausstrahlen. Die Serie der "Girls"-Schöpferinnen Lena Dunham und Jennifer Konner startete erst vor wenigen Tagen in den USA, die Hauptrollen übernehmen Jennifer Garner und David Tennant.



24.10.2018 - 19:29 Uhr von Timo Niemeier 24.10.2018 - 19:29 Uhr

Sky hat einen Ausstrahlungstermin für die HBO-Comedyserie "Camping" angekündigt. Die achtteilige Serie ist ab dem 14. Dezember immer freitags ab 21:15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky Atlantic HD zu sehen. In den USA sind erst zwei Folgen ausgestrahlt worden, rund eine halbe Million Menschen sahen sich den Auftakt am 14. Oktober bei HBO an. Diese zwei Folgen sind übrigens schon heute on demand via Sky verfügbar. Das Drehbuch zur Serie stammt von Lena Dunham und Jenni Konner, die auch die Serie "Girls" entwickelt haben.

Darum geht es in "Camping": Anlässlich des 45. Geburtstages ihres Ehemannes Walt (David Tennant) organisiert die kontrollsüchtige Kathryn (Jennifer Garner) einen Camping-Kurzurlaub. Dabei sind ihre schüchterne Schwester Carleen (Ione Skye), ihre langjährige Freundin und Reiki-Heilerin Jandice (Juliette Lewis), der frisch geschiedene Miguel (Arturo Del Puerto) und Walts bester Freund George (Brett Gelman) und dessen Ehefrau Nina-Joy (Janicza Bravo), Kathryns frühere beste, aber nun entfremdete Freundin. Kathryn hat bereits alles minutiös geplant. Aber das Wochenende gestaltet sich völlig anders als erwartet, nicht nur wegen der Eheprobleme, sondern auch dank nerviger Freunde und unerwarteter Besucher. Und zu allem Überfluss machen den Campern auch noch Bären einen Strich durch die Rechnung.

