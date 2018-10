Jokos neue ProSieben-Musikshow startet Mitte November

© ProSieben/Jens Hartmann

Joko Winterscheidt lässt ab Mitte November verschiedene Musiker gegeneinander antreten, in mehreren Runden müssen sich diese Instrumente für einen späteren Auftritt erspielen. Zu sehen gibt es die Show im Anschluss an "The Voice".



25.10.2018 - 13:26 Uhr von Timo Niemeier 25.10.2018 - 13:26 Uhr

Bereits Anfang August hat ProSieben gegenüber DWDL.de eine neue Show bestätigt, in der Joko Winterscheidt verschiedene Musiker gegeneinander antreten lässt. Damals lief die Show noch unter dem Arbeitstitel "Earn your Song" - daran hat man jetzt noch einmal gearbeitet, das neue Format kommt als "Win your Song" auf Sendung. Ab dem 15. November wird ProSieben insgesamt vier Ausgaben am späten Donnerstagabend ab 23 Uhr zeigen.

Der Sendeplatz lässt aufhorchen: Die neue Show von Winterscheid läuft damit im Anschluss an "The Voice of Germany", das zu dieser Zeit auch in seine heiße Phase einbiegt. In der ersten Ausgabe treten Judith Holofernes und Mark Forster gegeneinander an. Die weiteren Duelle bestreiten Vanessa Mai und Bosse, DJ Bobo und Wincent Weiss sowie Maite Kelly und Max Giesinger.

Die Musiker müssen in mehreren Spielrunden Instrumente gewinnen und mit diesen am Ende einen ihrer Hits live performen. Das dürfte einfach werden, wenn man eine Runde gewinnt - dann erhalten die Künstler nämlich ein normales Instrument. Verlieren sie, gibt es ein Quatsch-Gerät wie ein Kinder-Drumset anstelle eines echten Schlagzeugs. Im Finale müssen die beiden duellierenden Sänger nacheinander mit der Band und ihren erspielten Instrumenten performen. Die Zuschauer im Studio entscheiden schließlich, welche Zusammenstellung sie am ehesten überzeugt hat. Produziert wird "Win your Song" von Florida TV.

