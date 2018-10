RTL Crime zeigt Bestseller-Adaption "The City & The City"

© MG RTL D / Mammoth Screen

Der mit diversen Preisen ausgezeichnete Roman "The City & The City" von China Miéville diente als Vorlage für die gleichnamige Miniserie, die im Frühjahr bei BBC Two zu sehen war. Kurz vor Weihnachten ist es auch in Deutschland so weit.



26.10.2018 - 15:16 Uhr von Uwe Mantel 26.10.2018 - 15:16 Uhr

RTL Crime holt die vierteilige britische Serie "The City and the City" am 14. Dezember nach Deutschlands und zeigt sie freitags um 20:15 Uhr. Es ist die Serien-Adaption des gleichnamigen Romans von China Miéville, der auch auf Deutsch als "Die Stadt und die Stadt" veröffentlicht wurde. Die Stadt und die Stadt - das sind die Städte Besźel und Ul Qoma - eigentlich völlig verschieden, aber geographisch am gleichen Ort in zwei Parallelwelten.

Ein Überschreiten der Grenze zwischen den beiden Städten ist strikt untersagt und eigentlich nahezu unmöglich. Dafür sorgt die mysteriöse Organisation "Breach", die alle Bewohner zwingt, die jeweils andere Stadt nicht wahrzunehmen, was die meisten Menschen inzwischen tatsächlich nicht mehr können. Kommt es doch zu Verstößen, drohen rigorose Strafen. Als in Besźel eines Tages die Leiche einer jungen Frau gefunden und Inspector Tyador Borlú - gespielt von David Morissey aus "The Walking Dead" - für die Ermittlungen herangezogen wird, sieht zunächst alles nach einem gewöhnlichen Mordfall aus – bis er herausfindet, dass sie aus Ul Qoma, der verbotenen Stadt, kommt.

Ihm bleibt daraufhin nichts anderes übrig, als selbst die Grenze zu überqueren und sich auf den Weg nach Ul Qoma zu machen. Dort trifft er schließlich auf Senior Detective Dhatt (Maria Schrader, "Deutschland 86"), die auf der anderen Seite die Ermittlungen leitet und mit der Borlú künftig zusammenarbeitet. Während der Ermittlungen muss er feststellen, dass er seine ganz eigene Verbindung zu dem Mord hat. Denn er erinnert ihn an jenen Fall, der ihn selbst seit Jahren verfolgt – den seiner Frau Katrynia….

