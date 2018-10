RTLplus holt Profiling-Serie "Die Cleveren" aus dem Archiv

© MG RTL D / Wolfgang Meier

Beim Stöbern im RTL-Serienarchiv ist man in Köln-Deutz auf die Profiling-Serie "Die Cleveren" gestoßen, die ab 1998 in sechs Staffeln produziert wurde. Bei RTLplus findet sie nun wieder einen Platz im deutschen Free-TV.



30.10.2018 - 11:15 Uhr von Uwe Mantel 30.10.2018 - 11:15 Uhr

RTLplus bleibt weiterhin die Heimat für Serienklassiker aus dem RTL-Archiv. Am Samstagabend steht dabei am 24. November ein Wechsel an: Statt "Die Sitte" läuft ab 22 Uhr dann "Die Cleveren" in Doppelfolgen. "Die Cleveren" sind Profiler aus dem BKA, die dann zur Hilfe gerufen werden, wenn klassische Polizeiarbeit an ihre Grenzen gelangt. In erster Linie handelt es sich dabei um Serientäter.

In den Hauptrollen sind Hans-Werner Meyer als Dr. Dominik Born, Fallanalytiker beim BKA, sowie Astrid M. Fünderich als Eva Glaser, die als Polizistin beim BKA mit Born zusammenarbeitet und auch den Kontakt zu den Behörden vor Ort übernimmt, zu sehen. Fünderich wird im Lauf der Staffel vier durch Delia Mayer und zur letzten Staffel durch Esther Schweins ersetzt. Insgesamt stehen 48 Folgen in sechs Staffeln zur Verfügung, die RTLplus auch alle zeigen will.

Im Anschluss an "Die Cleveren" kommt bei RTLplus dann ebenfalls ab dem 24. November um 23:40 Uhr "Polizeiarzt Dangerfield" zum Einsatz. Die britische Serie aus den 90ern handelt von einem Allgemeinmediziner, der sich als Polizeiarzt immer wieder in Ermittlungen einmischt, die ihn eigentlich nichts angehen.

