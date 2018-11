Sat.1 Gold zeigt morgens Teleshopping-Fenster von HSE24

© Sat.1

Zusätzliche Einnahmequelle für Sat.1 Gold, zusätzliche Reichweite für den Teleshopping-Anbieter HSE24: Ab sofort ist im Morgenprogramm des Senders, der sich an eine ältere weibliche Zielgruppe richtet, eine Stunde Teleshopping zu sehen



05.11.2018 - 14:01 Uhr von Uwe Mantel 05.11.2018 - 14:01 Uhr

Sat.1 Gold gibt eine Sendestunde am Tag an den Teleshopping-Anbieter HSE24 ab: Jeden Tag werden in etwa in der Sendestunde zwischen 8 und 9 Uhr - geringfügige Verschiebungen gibt's je nach Programmablauf - eine Stunde lang Produkte beworben. Extra produziert wird für Sat.1 Gold nicht, in der Regel sind Live-Sendungen zu sehen, die parallel auch bei HSE24 selbst zu sehen sind, die aber "auf die Interessen der Sat.1-Gold-Zielgruppe abgestimmt" sein sollen.

Dazu kommende Trailer vor und nach den Sendungen, die auf die weiteren Angebote von HSE24 hinweisen. Ziel ist es, neue Kunden anzusprechen, die bislang noch nicht bei HSE24 eingekauft haben. "Aufgrund des Marken- und Zielgruppenfits ist die Sendezeit bei SAT.1 Gold eine ideale Ergänzung zu unserem TV-Angebot", sagt Jan Schulze, Geschäftsführer Merchandising & Marketing bei HSE24. "Im ersten Schritt ist die Kooperation auf sechs Monate angelegt. Wir können uns aber gut vorstellen, das Sendefenster längerfristig zu bespielen."

