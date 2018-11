Medienforum NRW steht offenbar komplett vor dem Aus

© Medienforum NRW

In diesem Jahr ist das Medienforum NRW gestrichen worden und derzeit sieht es so aus, als würde es den Kongress auch in Zukunft nicht mehr geben. Noch immer liegt kein neues Konzept auf dem Tisch, offenbar will die Landesregierung lieber andere Veranstaltungen unterstützen.



14.11.2018 - 16:39 Uhr von Timo Niemeier 14.11.2018 - 16:39 Uhr

In den vergangenen Jahren ist das Medienforum NRW immer weiter geschrumpft, 2017 blieb nur noch ein Tag auf der ANGA COM übrig. Das tat dem Kongress ach inhaltlich nicht gut, die Bedeutung nahm rapide ab. In diesem Jahr fiel das Medienforum NRW daher komplett aus. Gemeinsam mit der Medienbranche wollte die Landesregierung aber eigentlich nach einem neuen Konzept suchen, um die Reihe fortzusetzen (DWDL.de berichtete). Dazu wird es nun aber wohl nicht kommen.

Ein neues Konzept liegt noch immer nicht auf dem Tisch. Und nun berichtet das Fachblatt "Medienkorrespondenz", dass das Aus für das Medienforum NRW beschlossene Sache sei. Demnach arbeite die Landesregierung nicht mehr an einem neuen Konzept. Man wolle sich künftig lieber auf das jährlich stattfindende Global Media Forum der Deutschen Welle konzentrieren. Diese Veranstaltungsreihe gibt es seit 2008, sie fand zuletzt im Juni an drei Tagen statt.

Am 8. November hat die Landesregierung in NRW den Medienetat für das kommende Jahr um eine halbe Million Euro aufgestockt, damit sollen Veranstaltungen wie das Global Media Forum unterstützt werden. Andrea Stullich, medienpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, erklärte in einer Stellungnahme, man wolle mit dem Geld die "Weiterentwicklung des bisherigen Medienforums NRW" unterstützen. Stullich: "Damit sollen überregional bedeutsame Medienveranstaltungen ausgebaut werden, wie das Global Media Forum, der gamescom congress, der Deutsche Entwicklerpreis oder auch Matchmaking-Veranstaltungen."

Eine offizielle Bestätigung für das endgültige Aus des Medienforums NRW ist bislang nicht zu bekommen gewesen. Auf Anfrage beim Mediennetzwerk.NRW, dass das Medienforum bislang durchgeführt hat, weicht Geschäftsführerin Sandra Winterberg aus: In einer Arbeitsgruppe sei das Thema "intensiv beraten" worden. "Die eingesetzte Arbeitsgruppe hat dabei die am Medienstandort NRW bereits existierenden Veranstaltungen und Events, unter anderem das Deutsche Welle Global Media Forum, das Film Festival Cologne, den Gamescom Congress und den Deutschen Entwicklerpreis sowie Matchmaking-Veranstaltungen in ihre Überlegungen zur Stärkung des medienpolitischen Austausches mit einbezogen. Die Entscheidung des Landes NRW als Auftraggeber wird die Mediencluster NRW GmbH im Rahmen des Projekts ‘Mediennetzwerk.NRW’ dann umsetzen."

Die Staatskanzlei selbst erklärte gegenüber den Kollegen von "Medienkorrespondenz": "Der Beirat Medien-Digital-Land NRW hat das Thema Medienveranstaltungen intensiv beraten und eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Über das weitere Vorgehen wird die Landesregierung nach Abschluss des Prozesses informieren." Eine Überraschung wäre das endgültige Aus des Medienforums NRW allerdings nicht.

Teilen