Erstmals Geschlechter-Duell bei "Schlag den Star"

Nachdem Steffen Henssler das Handtuch geworfen hat, macht ProSieben nun als Ersatz "Schlag den Star" wieder zur großen Live-Samstagabend-Show. Nun steht auch die Besetzung der ersten Folge fest. Erstmals tritt ein Mann gegen eine Frau an.



15.11.2018 - 10:19 Uhr von Uwe Mantel 15.11.2018 - 10:19 Uhr

Als "Schlag den Henssler" im September auf weniger als 8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gefallen war, zog Steffen Henssler Konsequenzen. Mit den Worten "Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren" zog er mit sofortiger Wirkung einen Schlussstrich unter das Kapitel ProSieben und wird im kommenden Jahr wieder für Vox vor der Kamera stehen. Nach Ersatz musste ProSieben nicht lange suchen: Innerhalb weniger Tage kündigte man an, ersatzweise "Schlag den Star" wieder zur Samstagabendshow zu machen - also auf das gleiche Rezept zurückzugreifen, wie es nach dem Ende von "Schlag den Raab" und vor dem Start von "Schlag den Henssler" bereits zum Einsatz kam.

Am 8. Dezember steht die erste Ausgabe auf dem Programm, für die ProSieben nun auch die Besetzung bekannt gab: Sarah Lombardi tritt gegen Eko Fresh an. Damit kommt es zum ersten Mal in der Geschichte von "Schlag den Star" zu einem Duell zwischen Mann und Frau. Generell traten in der Sendung bislang nicht allzu viele Frauen an, bei den Live-Shows gab es sogar nur eine einzige Sendung mit weiblicher Besetzung: Es war das Duell zwischen Lena Gercke und Lena Meyer-Landrut im Mai 2017, in der kürzeren, aufgezeichneten Form traten 2015 Fernanda Brandão und Sophia Thomalla gegeneinander an. Als die Gegner der Stars noch normale Kandidaten waren, wagte sich zudem 2013 Christine Theiss in die Show.

Moderiert wird die Sendung, bei der es um den Gewinn von 100.000 Euro geht, wie gehabt von Elton. Am Kommentatoren-Mikro wird allerdings nicht Elmar Paulke, sondern Ron Ringguth sitzen.

