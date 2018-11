Victoria Swarovski bleibt bei "Let's Dance" an Bord

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Auch 2019 wird Victoria Swarowski an der Seite von Daniel Hartwich durch die RTL-Tanzshow "Let's Dance" führen. Die 25-Jährige hatte in diesem Jahr die Nachfolge von Sylvie Meis angetreten, zwei Jahre zuvor gewann sie die Show.



20.11.2018 - 12:11 Uhr von Alexander Krei 20.11.2018 - 12:11 Uhr

Im kommenden Jahr setzt RTL auf Kontinuität bei "Let's Dance". Wie ein Sendersprecher am Dienstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, wird Victoria Swarovski erneut zusammen mit Daniel Hartwich durch die erfolgreiche Tanzshow führen, aus der sie 2016 sogar selbst als Siegerin hervorgegangen war. Die 25-Jährige hatte in diesem Jahr Sylvie Meis abgelöst, die im Gegenzug zurück in die "Supertalent"-Jury wechselte und von diesem Mittwoch an die neue Show "Sylvies Dessous Models" präsentieren wird.

Mit Blick auf die "Let's Dance"-Jury bleibt ebenfalls alles wie gehabt: Auch 2019 werden wieder Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González über die Leistungen der prominenten Teilnehmer urteilen. Diese Information war schon einige Stunden zuvor im Zusammenhang mit der Arena-Tour bekannt geworden, die im Herbst 2019 erstmals stattfinden soll. Geplant ist, dass "Let's Dance" in insgesamt 15 deutschen Städten gastieren wird (DWDL.de berichtete). Ob auch Victoria Swarovski bei der Tour dabei ist, steht noch nicht fest.

Die elfte Staffel war in diesem Jahr von durchschnittlich dreieinhalb Millionen Zuschauern gesehen worden - im Vergleich zu den Vorjahren ging das Interesse ein ganzes Stück zurück. Mit fast 17 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war "Let's Dance" aber dennoch ein voller Erfolg für RTL.

