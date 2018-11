ProSieben zeigt finale "Big Bang"-Staffel ab Januar

© Warner Bros.

In den USA ist die zwölfte und letzte Staffel von "The Big Bang Theory" bereits seit September zu sehen, hierzulande nimmt ProSieben die neuen Folgen im Januar ins Programm. Dann kehrt auch "Young Sheldon" mit frischen Episoden zurück.



25.11.2018 - 10:42 Uhr von Timo Niemeier 25.11.2018 - 10:42 Uhr

Die Erfolgsgeschichte von "The Big Bang Theory" endet bald: Nach zwölf Jahren beendet CBS die nach wie vor sehr erfolgreiche Comedy-Serie 2019, die letzte Staffel startete beim Sender bereits im September. Nun hat ProSieben angekündigt, die zwölfte und finale Staffel ab dem 7. Januar zeigen zu wollen. Die neuen Episoden sind wie gehabt immer montags um 20:15 Uhr zu sehen. Im Anschluss um 20:45 Uhr kehrt auch "Young Sheldon" mit neuen Folgen zurück ins Programm, hier zeigt ProSieben die zweite Staffel. Danach stehen die letzten neuen Folgen von "The Middle" an.

Die letzte Staffel dürfte ProSieben noch einmal Top-Quoten bescheren, der elfte Durchlauf erreichte im Schnitt mehr als 17 Prozent Marktanteil. Staffel zwölf umfasst 24 Folgen, angekündigt ist unter anderem ein Crossover mit "Young Sheldon". Wie genau das aussehen wird, ist nicht bekannt. Die Macher schweigen eisern und kommentieren Spekulationen nicht. Behält ProSieben den üblichen Rhythmus bei, kommt es im Frühjahr zu einer Unterbrechung der Staffel und im Herbst 2019 würden dann die letzten neuen Folgen gezeigt werden.

