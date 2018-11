kabel eins startet neuen Koch-Wettstreit vor Weihnachten

© kabel eins

Wenige Tage vor Heiligabend versucht sich kabel eins an einer Art "Kitchen Impossible". In "Lecker Deutschland" lässt der Sender ebenfalls zwei Köche im kulinarischen Wettstreit gegeneinander antreten. Geplant ist vorerst aber nur eine Folge.



30.11.2018 - 09:55 Uhr von Alexander Krei 30.11.2018 - 09:55 Uhr

Wie geplant wird kabel eins den neuen Koch-Wettstreit "Lecker Deutschland - Zwei Asse tischen auf" noch vor Weihnachten ins Programm nehmen. Der Sender zeigt das Format mit den Köchen Anton Schmaus und Christian Lohse erstmals am Donnerstag, den 20. Dezember um 20:15 Uhr und damit auf jenem Sendeplatz, den aktuell noch "Rosis Restaurants" bespielt.

Der Neustart erinnert mit seinem Duell-Charakter ein wenig an den Vox-Erfolg "Kitchen Impossible". Der Unterschied: Die Köche treffen in zwei Orten in Deutschland aufeinander und begeben sich gemeinsam auf die Suche nach den regionalen Spezialitäten - sie wissen vorher aber nicht, wohin es sie verschlägt. Zum Auftakt befinden sich beide Orte im Osten der Republik. Anschließend müssen sie abwechselnd aus einem Container voller regionaler Zutaten wählen, um daraus ein lokales Gericht zu kreieren, bevor schließlich eine einheimische Jury überzeugt werden muss.

Produziert wird "Lecker Deutschland - Zwei Asse tischen auf" wie auch "Kitchen Impossible" von Endemol Shine Germany. Sollte die Pilotfolge erfolgreich sein, dürfte kabel eins logischerweise über eine Fortsetzung nachdenken.

