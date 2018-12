Sat.1 Gold: Weihnachtsshows mit Lindner und Kiesbauer

© Sat.1 Gold

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr zeigt Sat.1 Gold auch diesmal wieder kurz vor Weihnachten seine Schlagershow "Winterzauber" mit Patrick Lindner. Im Anschluss meldet sich Arabella Kiesbauer von Gut Aiderbichl.



01.12.2018 - 08:40 Uhr von Uwe Mantel 01.12.2018 - 08:40 Uhr

410.000 Zuschauer sahen im vergangenen Jahr die Premiere der Schlager-Show "Winterzauber", in der Patrick Lindner die Zuschauer auf Sat.1 Gold musikalisch aufs bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen wollte. In diesem Jahr gibt's nun eine Neuauflage: Am Mittwoch, 19. Dezember steht um 20:15 Uhr "Winterzauber - Endlich wieder Weihnachten" auf dem Programm von Sat.1 Gold. Als Gäste sind diesmal Eloy de Jong, Claudia Jung, Linda Hesse und Michael Holm angekündigt, die nicht nur Weihnachtslieder singen sollen, sondern "ihre schönsten Weihnachtserlebnisse und bunte Festtagsgeschichten" zum Besten geben sollen.

Im Anschluss daran zeigt Sat.1 Gold ab 22 Uhr dann "Weihnachten auf Gut Aiderbichl" mit Arabella Kiesbauer. Die Sendung gibt es schon seit vielen Jahren, sie läuft in Deutschland aber erstmals bei Sat.1 Gold, in Österreich ist sie beim inzwischen ebenfalls zu ProSiebenSat.1 gehörenden ATV zu sehen, dort bereits um 20:15 Uhr. In der Sendung geht's zum Einen um die Tierschicksale der auf Gut Aiderbichl beheimateten Tiere, gemixt aber mit Auftritten von Schlagerstars wie Stefanie Hertel, Francine Jordi und Simone & Charly Brunner.

