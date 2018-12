ZDF plant keine neuen Folgen von "Kerners Köche"

© ZDF/Stephan Persch

Mehrere Jahre nach dem Erfolg von Johannes B. Kerners Kochshow kehrte das Format im vergangenen Jahr noch einmal auf den Bildschirm zurück. Die Quoten fielen jedoch ernüchternd aus. Auf neue Folgen wird das ZDF daher vorerst verzichten.



10.12.2018 - 14:18 Uhr von Alexander Krei 10.12.2018 - 14:18 Uhr

Knapp zwei Jahre ist es her, dass das ZDF eine Rückkehr der Kochshow mit Johannes B. Kerner angekündigt. Zwei Staffeln von "Kerners Köche" wurden seither ausgestrahlt, doch eine weitere Staffel wird es wohl nicht geben. "Zurzeit sind keine neuen Folgen geplant", bestätigte ein Sendersprecher am Montag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de.

Zuletzt war die Sendung samstags im Nachmittagsprogramm zu sehen, doch von fast 40 Folgen schaffte nur ein einzige einen zweistelligen Marktanteil. An die früheren Quoten-Erfolge konnte die Show damit nicht anknüpfen. Zwischen 2005 und 2008 lud Johannes B. Kerner am späten Freitagabend wöchentlich Spitzenköche an den Herd und feierte damit erstaunliche Erfolge, ehe schließlich auch Markus Lanz noch einige Jahre lang den Profis dabei zusah, wie sie den Kochlöffel schwangen.

Anstelle von "Kerners Köche" setzte das ZDF zuletzt samstags unter anderem auf die Neuauflage von "Vorsicht Falle" mit Rudi Cerne, das sich ganz passabel schlug. Auch die Koch-Reihe "Stadt, Land, Lecker" war erfolgreicher als die Kerner-Show - sie soll ab dem 19. Januar mit fünf weiteren Folgen am Samstag um 15:15 Uhr fortgesetzt werden.

Eine frische Staffel erhält unterdessen auch das Trödelformat "kaputt und... zugenäht" mit Moderatorin Eva Brenner. Auch hiervon sind fünf neue Folgen vorgesehen, die ab dem 20. Januar sonntags um 14:05 Uhr ausgestrahlt werden. Der Vorlauf erscheint passend, denn unmittelbar zuvor zeigt das ZDF seine Erfolgsshow "Bares für Rares - Lieblingsstücke".

Teilen