Wilms moderiert neues Gesundheitsmagazin im SWR

Der SWR nimmt im nächsten Jahr ein neues Gesundheitsmagazin ins Programm. In "rundum gesund" sollen Moderator Dennis Wilms und Ernährungscoach Jasmin Brandt alle möglichen Gesundheitsthemen ansprechen. Los geht’s im Januar.



10.12.2018

Am 21. Januar startet im SWR Fernsehen ein neues Gesundheitsmagazin mit dem Titel "rundum gesund". Insgesamt 20 Ausgaben wird der Sender vorerst zeigen, Sendeplatz ist der Montagabend um 20:15 Uhr. Präsentiert wird das Format von Moderator Dennis Wilms und Ernährungscoach Jasmin Brandt. Behandelt werden soll in der Sendung alles: vom Herzinfarkt bis zur Depression, von der Zahnhygiene bis zur Medikamentenabhängigkeit.

"rundum gesund" will auch auf Augmented-Reality-Elemente setzen und die Themen so erlebbarer und greifbarer machen. Im Studio bespricht Wilms die Themen mit Experten. Zum Auftakt am 21. Januar geht es um Schlaganfälle. Besprochen werden sollen unter anderem das Risiko für junge Menschen sowie Ursachen und Merkmale, die auf einen Schlaganfall hindeuten. Schlaganfallexperte Dr. Jochen Müller ist im Studio zu Gast. In jeder der 45-minütigen Folgen sollen Wilms und Brandt außerdem aufzeigen, wie sich Bewegung und gesunde Ernährung unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. Zum Auftakt beschäftigt man sich unter anderem mit dem Training per App.

