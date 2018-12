Viacom macht zum Viva-Abschied doch noch eine Show

© VIVA

Ursprünglich hat es so ausgesehen, als wollte Viacom seinen Musiksender Viva heimlich still und leise zu Grabe tragen. Nun hat man aber doch noch eine Abschieds-Show auf die Beine gestellt, die ihre Premiere in wenigen Tagen ausgerechnet bei MTV feiern wird.



12.12.2018 - 14:55 Uhr von Timo Niemeier 12.12.2018 - 14:55 Uhr

Am 31. Dezember endet eine Ära im deutschen Fernsehen, dann verabschiedet sich nämlich der Musiksender Viva. Viacom stellt den 1993 gestarteten Sender zu Gunsten von Comedy Central ein und weitet die Sendezeit seines Comedykanals auf 24 Stunden aus. Im Musik-Bereich will man sich künftig auf MTV konzentrieren. Als Viacom im Oktober verkündete, wie die letzten Wochen von Viva genau aussehen werden, herrschte bei den Fans größtenteils Enttäuschung. Angekündigt wurden damals nur Musikstrecken und Musik-Special zum Abschied.

Doch dabei wird es nicht bleiben, Viacom hat nun nämlich auch eine Abschieds-Show für Viva angekündigt. Diese wird unter dem Titel "Viva Forever - Die Show" laufen und bereits am kommenden Samstag, den 15. Dezember, erstmals zu sehen sein - und das ausgerechnet bei MTV. Um 22 Uhr blicken in dem Special noch einmal viele ehemalige Viva-Gesichter auf die Historie des Senders zurück. Angekündigt sind unter anderem Mola Adebisi, Sarah Kuttner, Oliver Pocher, Collien Ulmen-Fernandes und Jan Köppen. Sie alle starteten ihre Karriere bei Viva und wurden dadurch bundesweit bekannt. Auch Sängerin Loona wird in der Show zu sehen sein.

Viacom wird die Abschieds-Show in den Tagen nach der Premiere mehrfach wiederholen, sowohl bei MTV als auch bei Viva. Bei Viva wird die zweistündige Show erstmals am 16. Dezember um 12 Uhr zu sehen sein. Am 31. Dezember, also dem letzten Sendetag von Viva, beginnt die letzte Clipstrecke um 6 Uhr - sie heißt "Viva Forever". Um 14 Uhr wird dann das Programm beendet. Mit welchem Clip Viva beerdigt wird, hat Viacom noch nicht bekanntgegeben - und wird das wohl auch bis zum 31. Dezember nicht tun.

