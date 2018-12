Amazon macht Ende Januar mit "Pastewka" weiter

© Amazon.de

Anfang 2019 startet "Pastewka" wie geplant bei Prime Video in die neue Staffel. Amazon hat nun den genauen Termin bekanntgegeben, an dem alle zehn Folgen auf einen Schlag veröffentlicht werden. Das Stamm-Ensemble der Serie ist erneut an Bord.



17.12.2018 - 10:28 Uhr von Alexander Krei 17.12.2018 - 10:28 Uhr

Die Entscheidung, eine weitere Staffel von "Pastewka" in Auftrag zu geben, fiel schnell - kein Wunder, handelte es sich zu Beginn des Jahres bei "Pastewka" doch um die meistgestreamte Serie bei Amazon. Jetzt steht der Termin für die Rückkehr fest: Wie Amazon am Montag mitteilte, wird die neunte Staffel ab Freitag, den 25. Januar bei Prime Video zum Abruf bereitstehen. Insgesamt hat Brainpool Pictures im Auftrag von Minestrone TV zehn neue Folgen produziert.

Erneut ist das Stamm-Ensemble um Bastian Pastewka mit dabei: Sonsee Neu ("Wilsberg") als seine Ex-Freundin Anne, Matthias Matschke ("Professor T.") als Bastians Halbbruder Hagen, Bettina Lamprecht ("Bettys Diagnose") als ungeliebte Nachbarin und Schwägerin Svenja Bruck, Cristina do Rego ("Unter Gaunern") als Hagens Tochter Kim, Dietrich Hollinderbäumer ("heute-show") als Volker Pastewka und Sabine Vitua ("Axolotl Overkill") als Bastians Managerin Regine Holl.

Und so geht's weiter: Nach seiner spektakulären Geburtshilfe für Baby Mafalda eben noch der Liebling der Nation, kommt es für Bastian gleich wieder dick - Ex-Freundin Anne verweigert sich hartnäckig allen Annäherungsversuchen und die exorbitanten Hotelkosten des Neu-Singles haben das Ersparte aufgefressen. Eine neue Aufgabe kommt in Form eines Serienangebots: Bastian soll die Hauptrolle in einer Arztserie übernehmen. Als die ausgerechnet am Arbeitsplatz von Anne gedreht wird, sagt Bastian sofort zu.

Das Drehbuch zur neuen Staffel stammt von Bastian Pastewka, Sascha Albrecht und Erik Haffner. Zusammen mit Tobi Baumann führt Haffner auch Regie in den neuen Folgen der Serie, die über sieben Staffeln hinweg bei Sat.1 beheimatet war.

