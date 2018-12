Roland Trettl steigt bei Sat.1-Show "The Taste" aus

© Sat.1/Benedikt Müller

Roland Trettl hat mit seinem Team die letzte Staffel der Sat.1-Kochshow "The Taste" gewonnen - nun tritt er ab. 2019 wird er nicht mehr in der Jury sitzen, das hat er selbst angekündigt. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.



17.12.2018 - 17:25 Uhr von Timo Niemeier 17.12.2018 - 17:25 Uhr

Sat.1 muss sich einen Nachfolger für Roland Trettl suchen. Der TV-Koch hat angekündigt, im kommenden Jahr nicht mehr als Juror für die Sat.1-Kochshow "The Taste" zur Verfügung zu stehen. Einen entsprechenden Post bei Instagram hat er nun via "Bild" bestätigt und sagt: "Ich bin ein Typ, der gern zwischendurch einen Tapetenwechsel hat und immer wieder Neues ausprobiert. Nachdem ich bei der letzten Staffel gewonnen habe, war das ein guter Zeitpunkt."

Tatsächlich setzte sich Trettl mit seinem Team in diesem Jahr gegen die anderen Köche durch, sein Schützling Gary aus Amsterdam gewann "The Taste". Mit im Schnitt 8,9 Prozent Marktanteil war die sechste "The Taste"-Staffel so schwach wie noch nie. Sat.1 hat aber bereits eine siebte Staffel angekündigt. "Wer in der Jury sitzt, geben wir rechtzeitig bekannt", erklärte eine Sendersprecherin gegenüber der "Bild".

Trettl ist seit 2016 Teil der Show gewesen, er folgte damals auf Tim Mälzer. Ein grundsätzlicher TV-Abschied ist Trettls "The Taste"-Aus aber natürlich nicht. Bei Vox wird er auch künftig am Vorabend in "First Dates" zu sehen sein, außerdem arbeitet er mit Michael Mittermeier an dem neuen Format "True Story", das ebenfalls bei Vox laufen wird (DWDL.de berichtete). "Ich bin immer offen für neue Farben und Muster, sprich für Neues, und wir arbeiten immer auch an anderen Ideen", so Trettl gegenüber der "Bild".

Teilen