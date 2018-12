Nach Rauswurf: Sport1 findet neuen Darts-Experten

© Sport1

Vom Ally Pally direkt zu Sport1: Rowby-John Rodriguez wird nach den Weihnachtsfeiertagen neuer Darts-Experte beim Sender. Bei der WM schied der Österreicher in Runde zwei aus, nun soll er die Leistungen seiner Kollegen bewerten.



24.12.2018 - 10:09 Uhr von Timo Niemeier 24.12.2018 - 10:09 Uhr

Weil Darts-Experte Gordon Shumway bei Sport1 mit sexistischen Sprüchen über weibliche Profis für negative Schlagzeilen sorgte, setzte ihn der Sender vor die Tür. Nun hat man einen neuen Experten gefunden: Rowby-John Rodriguez wird die Übertragungen nach den Weihnachtsfeiertagen an der Seite von Basti Schwele kommentieren. Seinen ersten Einsatz hat Rodriguez am 27. Dezember, das hat der Sender nun bekanntgegeben.

Der Österreicher Rowby-John Rodriguez war bei der aktuell laufenden WM selbst am Start und kam auch erstmals in die zweite Runde. Dort unterlag er zuletzt aber dem Spanier Cristo Reyes - nun hat er also Zeit, um für Sport1 die Übertragungen zu kommentieren. "Ich freue mich als Sport1-Experte weiter bei der WM dabei zu sein", sagt Rodriguez. Er wird die Übertragungen bis zum Finale am 1. Januar begleiten.

Sport1 kann sich in diesen Tagen erneut über echte Top-Quoten freuen, erst am Sonntag konnte dank der Übertragungen der Tagesmarktanteil auf mehr als 2,0 Prozent gesteigert werden (DWDL.de berichtete). Am Samstag hatte Sport1 im Schnitt 670.000 Zuschauer, in der Spitze sahen erstmals während dieser WM mehr als eine Million Menschen zu.

