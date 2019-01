ZDF setzt "Frühling" mit Simone Thomalla im Februar fort

© obs/ZDF/Barbara Bauriedl

Die sehr erfolgreiche "Frühling"-Reihe mit Simone Thomalla geht im Februar weiter, vier neue Filme wird das ZDF sonntags zur besten Sendezeit zeigen. Thomalla schlüpft dann wieder in die Rolle von Dorfhelferin Katja.



07.01.2019 - 17:40 Uhr von Timo Niemeier 07.01.2019 - 17:40 Uhr

Dorfhelferin Katja ist bald in vier neuen Einsätzen zu sehen: Das ZDF wird seine "Frühling"-Reihe am 3. Februar fortsetzen. Vier Filme der Reihe wird der Sender dann immer sonntags zur besten Sendezeit zeigen. Im vergangenen Jahr erreichte das ZDF damit auf dem Herzkino-Sendeplatz im Schnitt rund 5,3 Millionen Zuschauer - und weil die Ausstrahlung als Staffel erfolgte, schaffte es die Produktion damit auch in die meistgesehenen Serien des vergangenen Jahres (DWDL.de berichtete). Nur "Der Bergdoktor" und "Der Staatsanwalt" hatten noch mehr Zuschauer.

Katja wird erneut verkörpert von Simone Thomalla, die sich in der Reihe um große und kleine Probleme von Familien kümmert. In der ersten Folge am 3. Februar kommt sie einem Jungen in Not zur Hilfe: Liam hat Katja gerufen, weil es in der Familie immer wieder zu Gewalt kommt. Zuletzt hat der Vater die Mutter verprügelt. Liam selbst wird außerdem von seinem älteren Bruder malträtiert. Das ZDF will im Januar dieses Jahres auch erstmals ein Weihnachtsspecial von "Frühling" drehen, das ist dann voraussichtlich im kommenden Winter zu sehen.

