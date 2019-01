Vox bindet nach Tim Mälzer auch Roland Trettl fest an sich

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Zuletzt hat Vox TV-Koch Tim Mälzer vertraglich fest an sich gebunden, das gleiche macht man nun auch mit Roland Trettl. Auch er wird künftig nur noch für den Kölner Sender vor der Kamera stehen. Jetzt wird auch klar, weshalb Trettl zuletzt seinen Ausstieg bei "The Taste" ankündigte.



10.01.2019 - 14:12 Uhr von Timo Niemeier 10.01.2019 - 14:12 Uhr

Erst vor wenigen Tagen hat Vox bekanntgegeben, Tim Mälzer fest an sich gebunden zu haben (DWDL.de berichtete). Und auch Roland Trettl will man künftig ganz für sich: Auch mit ihm hat Vox nun einen Exklusivvertrag geschlossen. Ab sofort ist Trettl exklusiv für Vox im Einsatz. Zuletzt kündigte Trettl bereits an, bei der nächsten Staffel der Sat.1-Show "The Taste" nicht mehr mit dabei zu sein. Diese hatte er im vergangenen Jahr noch gewonnen, seit 2016 war er Teil des Formats. Gemeinsam mit Tim Mälzer präsentierte Trettl in Sat.1 auch das inzwischen eingestellte Format "Karawane der Köche".

Bei Vox wird Trettl in diesem Jahr in verschiedenen Rollen zu sehen sein. So geht sein Vorabend-Format "First Dates - Ein Tisch für zwei" weiter. Die Sendung erzielt zwar nur Marktanteile von etwas mehr als 6,0 Prozent, beim Sender ist man damit aber offenbar auch zufrieden. "First Dates" ist gerade erst für einen Deutschen Fernsehpreis nominiert worden. Auch bei “Kitchen Impossible” war Trettl zuletzt immer mal wieder zu sehen.

Ein weiteres Projekt, bei dem Roland Trettl nicht hinter dem Herd stehen wird, ist auch schon seit einiger Zeit geplant. In "True Story" wird er als Gastgeber im Gespräch mit Comedian Michael Mittermeier die skurrilsten und vor allem wahren Geschichten der Teilnehmer noch einmal Realität werden lassen. Die Sendung soll in diesem Jahr erstmals bei Vox zu sehen sein.

