Auch One holt "Holocaust"-Serie ins Programm

© WDR/DEGETO

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages wird der ARD-Sender One die US-Miniserie "Holocaust" kurzfristig ebenfalls ausstrahlen. Die vierteilige Produktion wird an vier aufeinanderfolgenden Tagen zur jeweils besten Sendezeit präsentiert.



22.01.2019 - 13:53 Uhr von Kevin Hennings 22.01.2019 - 13:53 Uhr

Zur Erinnerung an den Holocaust und den 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau haben die Vereinten Nationen 2005 einen internationalen Gedenktag ins Leben gerufen, der auf den 27. Januar fällt. Um mit dem eigenen Programm an diesem teilzunehmen, wird One bereits ab Freitag, den 25. Januar mit der Ausstrahlung von "Holocaust - Die Geschichte der Familie Weiss" beginnen. Die US-amerikanische Fernsehserie wird bis Montag, den 28. Januar täglich um 20:15 Uhr mit einer von vier Folgen zu sehen sein.

"Holocaust" wurde und wird im Januar auf Initiative des WDR Fernsehens auch im WDR, NDR und im SWR Fernsehen ab 22:00 Uhr ausgestrahlt. DWDL.de fasste die Ausstrahlungstermine dafür bereits zusammen. "Den WDR haben nach der Ausstrahlung viele Mails und Anrufe erreicht mit der Bitte, die Serie "Holocaust" auch um 20.15 Uhr zu zeigen", so One-Programmchef Ingmar Cario. "Diesem Wunsch kommen wir bei One als vom WDR verantworteten Sender gern nach. Er passt zum Anspruch von One, besonders wertvolle Programmangebote zur besten Sendezeit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern anzubieten."

Erstmals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde "Holocaust" 1979, ein Jahr nach der Veröffentlichung in den USA. Damals polarisierte die Produktion ungemein und erreichte Einschaltquoten zwischen 30 und 40 Prozent. Die fiktive Geschichte der jüdischen Arztfamilie Weiss, die zur Zeit des Nationalsozialismus in Berlin lebte, brannte sich mit seinen Bildern und Wahrheiten ins Gedächtnis seiner Zuschauer.

Im Anschluss an die einzelnen Folgen gab es Diskussionsrunden, in die sich die Zuschauerinnen und Zuschauer per Telefon einbringen konnten. Kritiker warfen der Serie vor, historisches Geschehen zu sehr zu trivialisieren. Andere Stimmen meinten zudem, dass das Gezeigte der deutschen Bevölkerung nicht zuzumuten sei. "Die amerikanische Darstellung des entsetzlichen Geschehnisses, die wir in Deutschland aus mehreren Gründen vermutlich nicht zustande gebracht hätten, hat in der Bundesrepublik einen Bann gebrochen", meinte jedoch Eugen Kogon, Publizist und Holocaust-Überlebender. "Man kann über die schrecklichen Dinge bis in die Schuld und Schuldfrage hinein endlich miteinander sprechen." Viele andere stimmten ihm zu.

Die Sendetermine in One im Überblick:

25.01.2019, 20:15 Uhr, "Holocaust" - Teil 1

26.01.2019, 20:15 Uhr, "Holocaust" - Teil 2

27.01.2019, 20:15 Uhr, "Holocaust" - Teil 3

28.01.2019, 20:15 Uhr, "Holocaust" - Teil 4

Teilen