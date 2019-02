Telepool holt Tele-5-Mann Wirtz als Marketing-Chef

© Telepool

Die im vergangenen Jahr von Will Smith und Marc Forster übernommene Telepool GmbH verstärkt sich im Marketing-Bereich und holt Nico Wirtz an Bord. Er wird das Marketing ab sofort für Telepool und alle Tochterunternehmen verantworten.



01.02.2019 - 11:00 Uhr von Timo Niemeier 01.02.2019 - 11:00 Uhr

Tele 5 verliert seinen langjährigen Mitarbeiter Nico Wirtz: Zum 1. Februar hat dieser nämlich als Chief Marketing Officer bei Telepool begonnen. Bei Tele 5 arbeitete Wirtz seit 2013 als Leiter der Unternehmens- und Markenkommunikation, im vergangenen Jahr wurde er schließlich Strategie-Chef des Senders. Vor seiner Zeit bei Tele 5 arbeitete Wirtz in verschiedenen Positionen bei ProSiebenSat.1.

Bei Telepool soll er künftig die Kommunikation und das Marketing verantworten. Und das nicht nur für die Telepool GmbH, sondern auch für die Tochterfirmen Global Screen, EuroVideo Medien und das VoD-Portal videobuster.de. Kerngeschäft von Telepool ist der Vertrieb und die Vermarktung von Programmen in den Bereichen Kino, DVD, TV, Video on Demand und Games. Mit Global Screen gehört zudem ein Weltvertrieb für Kinofilme und TV-Programme zum Unternehmen.

Telepool war bis zum vergangenen Jahr eine Tochtergesellschaft verschiedener öffentlich-rechtlicher Anstalten in Deutschland und der Schweiz. BR, MDR, SWR Media Services und Telvetia S.A. (eine Tochtergesellschaft der SRG) verkauften das Unternehmen im Juni 2018 allerdings - und die Käufer ließen durchaus aufhorchen. Keine geringeren als Schauspieler und Produzent Will Smith und Regisseur Marc Forster übernahmen Telepool damals (DWDL.de berichtete). Telepool unterhält Standorte in München, Zürich, Leipzig und Los Angeles.

