ZDF sichert sich Ausstrahlungsrechte an Sky-Serie "Das Boot"

© Nik Konietzny/Bavaria Fiction GmbH/Sky

Die Sky-Serie "Das Boot" findet vielleicht noch in diesem Jahr ihren Weg ins Free-TV: Das ZDF hat sich nun jedenfalls die Ausstrahlungsrechte an der achtteiligen Dramaserie gesichert. Die Produktion war ein großer Erfolg für Sky, zuletzt zeigte man bereits Interesse an einer Sublizenzierung.



03.02.2019 - 10:19 Uhr von Timo Niemeier 03.02.2019 - 10:19 Uhr

"Das Boot" ist für Sky eine der erfolgreichsten Serien überhaupt gewesen. Nicht nur die Kritiker lobten die Serie von Regisseur Andreas Prochaska überwiegend, auch die Zuschauerzahlen stimmten. Bereits Anfang des Jahres hat Sky-Chef Carsten Schmidt mit einer Sublizenzierung geliebäugelt und erklärt, die Nachfrage daran sei sehr groß (DWDL.de berichtete). Nun hat sich mit dem ZDF tatsächlich ein Sender gefunden, der die Serie eventuell schon in diesem Jahr ausstrahlen wird.

Die Mainzer haben die Ausstrahlungsrechte erworben und werden die acht Folgen von "Das Boot" ab Herbst/Winter zeigen, einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht. Gezeigt wird die Serie dann im Hauptprogramm sowie in der Mediathek des Senders. Simone Emmelius, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm, sagt: "Ich freue mich, dass die Free-TV-Premiere der packenden Sky-Serie 'Das Boot' im ZDF stattfinden wird. Und dies umso mehr, als uns selbst mit Regisseur Andreas Prochaska und der Produktionsfirma Bavaria eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet."

"Das Boot" wurde inzwischen in mehr als 100 Länder verkauft. So wird die Serie unter anderem auf Hulu in den USA, Starzplay (Frankreich und Lateinamerika), AMC (Spanien und Portugal), VRT (Belgien), NRK (Norwegen), SVT (Schweden), Czech TV (Tschechische Repbulik), Epix/Viasat (Russland, Zentral- und Osteuropa), MNET (Südafrika), SBS (Australien), TVNZ (Neuseeland) zu sehen sein. Die Produktion einer zweiten Staffel wurde bereits beschlossen (DWDL.de berichtete), die Dreharbeiten werden noch in diesem Jahr beginnen.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserer Sky Original Production 'Das Boot' den Geschmack unserer Abonnenten getroffen haben. Aufgrund der positiven Resonanz des Publikums fiel es uns leicht, eine zweite Staffel in Produktion zu geben, und wir freuen wir uns darauf, dass wir kurz vor Ausstrahlung der zweiten Staffel bei Sky die erste Staffel im ZDF einem breiten Publikum präsentieren können."

Zuletzt erhielt die Sky-Serie, produziert von Bavaria Fiction, zwei Deutsche Fernsehpreise. Einer ging an Vicky Krieps als beste Schauspielerin, außerdem erhielt David Luther eine Auszeichnung für die Beste Kamera. In der Kategorie Beste Drama-Serie musste "Das Boot" allerdings der ZDF-Serie "Bad Banks" den Vortritt lassen.

