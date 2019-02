RTL II lässt Geissens-Spielshow ab März früher ran

© RTL II

Robert und Carmen Geiss sind ab März wieder in ihrer Spielshow bei RTL II zu sehen. Trotz durchwachsener Quoten hatte der Sender eine zweite Staffel von "Spiel die Geissens untern Tisch" in Auftrag gegeben. Diese läuft nun sogar um 20:15 Uhr.



14.02.2019 - 11:03 Uhr von Alexander Krei

Die Quoten der RTL-II-Dokusoap über "Die Geissens" haben sich zuletzt wieder erholt, was auch daran liegen könnte, dass das Millionärs-Ehepaar inzwischen nicht mehr ganz so inflationär im Programm vertreten ist wie in der Vergangenheit. Demnächst wird man Carmen und Robert Geiss zur Abwechslung mal wieder im TV-Studio sehen - in neuen Folgen von "Spiel die Geissens untern Tisch".

Für die zweite Staffel der Spielshow, in der Formel-1-Mann Kai Ebel als Moderator fungiert, versucht es RTL II diesmal sogar mit einem Sendeplatz um 20:15 Uhr und damit eine Stunde früher als vor einem Jahr- Zu sehen gibt es das von Redseven Entertainment produzierte Format ab dem 4. März. Die erste Folge läuft damit also am Rosenmontag.

In jeder Ausgabe werden die Geissens von Paaren herausgefordert. Bei den insgesamt fünf verschiedenen Spielen kommt es vor allem auf Wissen und Geschick an. Pro gewonnener Partie erhält das angetretene Duo 1.000 Euro und erfährt den Buchstaben eines Lösungswortes. Je mehr Spiele das Paar gewinnt, desto einfacher wird es, das Wort zu erraten - Fans des "Glücksrads" dürften dieses "Phänomen" kennen.

Die Quoten der ersten Staffel fielen im vergangenen Jahr durchwachsen aus: Nachdem die ersten beiden Folgen nur Marktanteile von 4,9 und 4,1 Prozent in der Zielgruppe verzeichneten, steigerte sich die letzte Episode auf gute 6,4 Prozent - das reichte, um eine weitere Staffel in Auftrag zu geben.

