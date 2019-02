Ein Duo für Deutschland: S!sters fahren zum ESC

© NDR/Julian Rausche

Das Duo S!sters hat sich beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest durchgesetzt und wird Deutschland im Mai beim Live-Finale in Tel Aviv vertreten. Die beiden setzten sich am Freitagabend mit ihrem Song "Sister" gegen sechs Konkurrenten durch.



23.02.2019 - 01:22 Uhr von Alexander Krei 23.02.2019 - 01:22 Uhr

Nach knapp 75 Minuten hatten alle sieben Interpreten ihren Auftritt absolviert, doch noch einmal fast genauso lange sollte es dauern, bis am Freitagabend feststand, wer Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv vertreten wird. In einem spannenden Finale, bei dem nicht nur das Voting des TV-Publikums einfloss, sondern auch Stimmen von Experten und internationalen ESC-Zuschauern, machte das Duo S!sters mit dem Song "Sister" das Rennen.

Die beiden Künstlerinnen, die der NDR zu Jahresbeginn nachnominiert hatte, setzten sich in der Live-Show "Unser Lied für Israel" gegen sechs Konkurrenten durch. Ihren Song hatte ein internationales Team gezielt für den ESC komponiert und dem NDR angeboten, ehe die Wahl auf die Sängerinnen Carlotta Truman und Laurita Spinelli fiel - anders als es der Name des Duos suggeriert, handelt es sich bei den beiden also nicht um Schwestern.

Carlotta Truman aus Hannover gewann bereits mit zwölf Jahren den Deutschen Rock & Pop Preis in fünf Kategorien und stand in der Vergangenheit im Finale von "The Voice Kids". Laurita Spinelli kommt aus Königsau in Rheinland-Pfalz und wohnt inzwischen in Wiesbaden. 2002 konnte sie mit zehn Jahren den "Kiddy Contest" im ZDF für sich entscheiden. Aktuell tritt sie unter anderem als Backgroundsängerin von Lena Meyer-Landrut auf.

Zusammen setzten sie sich nun beim Vorentscheid gegen Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds und Makeda durch - und die Gewinnerinnen waren von ihrem Triumph derart überrascht, dass ihnen das Singen ihres Sieger-Songs am Ende der Show sichtlich schwerfiel.



