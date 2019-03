Amazon: Thriller-Krimi "Absentia" kehrt im Juni zurück

© AXN

Amazon hat bekanntgegeben, dass "Absentia" mit Stana Katic Mitte Juni zurückkehren wird. Nun kommt sie der Verschwörung, in die sie in der ersten Staffel verwickelt wurde, immer weiter auf die Schliche. Zehn neue Episoden stehen an.



15.03.2019 - 14:10 Uhr von Kevin Hennings 15.03.2019 - 14:10 Uhr

Ab Freitag, den 14. Juni, wird die zweite Staffel von "Absentia" bei Amazon zu sehen sein. In den zehn neuen Episoden darf der ehemalige "Castle"-Star Stana Katic dann einmal mehr in die Rolle von Agent Emily Byrne schlüpfen, die nun einer immer größer werdenden Verschwörung auf der Spur ist. Wie gewohnt werden die Folgen in der englischen Originalversion ebenso wie in der deutschen Synchronfassung zur Verfügung gestellt.





Angefangen hat die Krimi-Serie damit, dass Emily auf der Jagd nach einem berüchtigten Serienkiller plötzlich verschwindet. Sie wird für tot erklärt. Sechs Jahre später wird sie jedoch in einer Hütte im Wald gefunden – kaum noch am Leben und ohne Erinnerung an die Jahre, in denen sie vermisst wurde. Wieder zu Hause erfährt sie, dass ihr Mann (Patrick Heusinger) erneut geheiratet hat und ihr Sohn nun von einer anderen Frau aufgezogen wird. Ist das nicht schon genug, ist sie schnell in eine neue Mordserie verwickelt.

In der zweiten Staffel fällt es ihr schwer, in ihre normale Rolle als Mutter zurückzufinden. Im Finale der ersten Staffel konnte sie ihren Entführer stellen und richten, jedoch ohne den Effekt, Seelenheil zu finden. Um vollends Gewissheit darüber zu gewinnen, was in den vergangenen sechs Jahren mit ihr passiert ist, setzt sie den Police Detective Tommy Gibbs (Angel Bonanni, "False Flag") darauf an, in ihrer Vergangenheit nach Hinweisen zu suchen. Die Suche verläuft jedoch gefährlicher, als erwartet und deckt eine Verschwörung auf, die immer größer wird.

Ebenfalls Teil des Casts der von AXN produzierten Krimi-Serie sind Patrick Heusinger ("Jack Reacher 2: Never Go Back"), Cara Theobold ("Downton Abbey"), Neil Jackson ("Westworld") und Paul Freeman ("The Dogs of War"). Für die zweite Staffel hinzugekommen sind Matthew Le Nevez ("The Widow") and Natasha Little ("The Night Manager"). Die Regie wurde einmal mehr von Oded Ruskin übernommen.

