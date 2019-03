Vox setzt seinen Koch-Hit "Kitchen Impossible" fort

© MG RTL D / Markus Hertrich

Tim Mälzer wird auch weiterhin bei Vox um die Welt reisen. Der Kölner Privatsender hat nur einen Tag nach dem Staffel-Finale eine weitere Staffel seiner Erfolgsshow "Kitchen Impossible" angekündigt. Mälzer steht inzwischen bei Vox exklusiv unter Vertrag.



18.03.2019 - 10:53 Uhr von Alexander Krei 18.03.2019 - 10:53 Uhr

Mit starken Quoten ist am Sonntagabend die vierte Staffel von "Kitchen Impossible" bei Vox zu Ende gegangen (DWDL.de berichtete) - erfolgreicher als in diesem Jahr war die Kochshow mit Tim Mälzer noch nie. Und so kommt es auch nicht allzu überraschend, dass der Sender bereits die Produktion neuer Folgen angekündigt hat. In einem kurzen Video, das Vox am Montag auf Twitter veröffentlichte, bestätigte Mälzer die Fortsetzung.

Erst im Januar hatte Vox den Hamburger TV-Koch exklusiv an sich gebunden. In der Vergangenheit stand Mälzer auch für andere Sender vor der Kamera, etwa für Sat.1, wo er über drei Staffeln hinweg als Coach bei "The Taste" mitwirkte und zusammen mit Roland Trettl die nicht sehr erfolgreiche Show "Karawane der Köche" präsentierte. Auch Trettl steht mittlerweile exklusiv bei Vox unter Vertrag.

Tim Mälzer soll unterdessen künftig neben "Kitchen Impossible" auch in der neuen Show "Ready to beef!" zu sehen sein, deren Konzept stark an den vor einiger Zeit ausgestrahlten "Knife Fight Club" erinnert. Produziert werden beide Formate von Endemol Shine Germany.

