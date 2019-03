Neue Kretschmer-Show startet Ende April bei Vox

© TVNOW / Andreas Friese

Nach zwei Staffeln "Geschickt eingefädelt" startet Vox demnächst eine neue Primetime-Show mit Guido Maria Kretschmer. Ende April öffnet "Guidos Masterclass" seine Pforten - und damit einige Monate später als ursprünglich geplant.



21.03.2019 - 10:05 Uhr von Alexander Krei 21.03.2019 - 10:05 Uhr

Eigentlich schon für den Herbst angekündigt, hat Vox jetzt einen Ausstrahlungstermin für die neue Primetime-Show mit Guido Maria Kretschmer gefunden. "Guidos Masterclass", so der Titel der Mode-Sendung, ist ab dem 29. April jeweils montags um 20:15 Uhr zu sehen. Darin trifft der Designer auf zwölf Meisterschüler, von denen er acht auswählt, um sie zu unterrichten und ihr Handwerk und ihre Exzellenz weiter auszubauen.





In insgesamt sechs Folgen können die Kandidaten in verschiedensten Aufgaben aus dem Bereich des Fashion-Designs beweisen, dass sie das beste Gespür für angesagte Schnitte, Materialien und Styles sowie eine ordentliche Portion Kreativität besitzen. Der Gewinner erhält im Finale 50.000 Euro sowie eine Foto-Anzeigen-Strecke in der deutschen "Vogue", aber auch ein Jahr lang die Unterstützung von Guido Maria Kretschmer.

"Ich denke, dass ich ein guter Lehrer bin, weil ich selber immer gut aufgepasst habe, wenn Menschen mir etwas beigebracht haben", sagt Kretschmer über sich selbst. "Das hat mir immer viel Freude gemacht. Unterstützung erhält er in jeder Folge seiner neuen, von Constantin Entertainment produzierten Sendung durch zwei Experten, darunter Wolfgang Joop, Palina Rojinski, Iris Berben sowie "GQ"-Chefredakteur Tom Junkersdorf.

Mit "Guidos Masterclass" hofft Vox unterdessen auf steigende Quoten im Vergleich zu Kretschmers Näh-Show "Geschickt eingefädelt", die 2015 und 2016 mit soliden Quoten zu sehen war, aber nicht fortgesetzt werden soll. Seinen Vertrag für "Shopping Queen" hatte der Designer dagegen jüngst um drei Jahre verlängert (DWDL.de berichtete).

