Schnitzel-Serie eröffnet neuen Serien-Reigen im WDR

Das WDR Fernsehen macht am Montagabend wieder Platz für eigene Serien. Zum Auftakt gibt's "Ohne Schnitzel geht es nicht" mit Armin Rohde und Ludger Pistor zu sehen. Im Zuge dessen wird auch ein neues Label eingeführt.



21.03.2019 - 14:21 Uhr von Alexander Krei 21.03.2019 - 14:21 Uhr

Schon vier Filme der "Schnitzel"-Reihe mit Armin Rohde und Ludger Pistor in den Hauptrollen sind in den vergangenen zehn Jahren zu sehen gewesen - erst zu Jahresbeginn verzeichnete die Komödie "Schnitzel de Luxe" mehr als fünf Millionen Zuschauer im Ersten. Wer nicht genug von dem Duo bekommen kann, sollte sich schon mal den 1. April im Kalender markieren. An diesem Tag startet im WDR Fernsehen nämlich die Miniserie "Ohne Schnitzel geht es nicht".

Gezeigt werden sechs Folgen, die jeweils montags um 20:15 Uhr im Doppelpack ausgestrahlt werden. Die ersten vier Folgen sind völlig neu, bei den Folgen 5 und 6 handelt es sich um die bereits im Ersten gezeigte Doppelfolge "Schnitzel de Luxe". Rohde und Pistor verkörpern erneut Günther Kuballa und Wolfgang Krettek, die nach Wegen aus der Langzeitarbeitslosigkeit suchen. Produziert wird "Ohne Schnitzel geht es nicht" von Bavaria Fiction.

Im WDR Fernsehen bildet die Serie den Auftakt für das neue Label "Heimspiel - Serien für den Westen". Für die darauffolgenden Wochen hat das Dritte Programm nämlich noch weiteren Serien-Nachschub in Aussicht gestellt: So gibt es ab dem 29. April die zweite Staffel von "Phoenixsee" zu sehen, ehe sich "Meuchelbeck" am 20. Mai mit neuen Folgen zurückmeldet.

