"The Flash" geht Mitte April bei ProSieben Fun weiter

Fans der US-Serie "The Flash" können sich auf neue Folgen freuen: Der Bezahlsender ProSieben Fun wird die 22 Episoden der fünften Staffel ab Mitte Mai immer donnerstags zur besten Sendezeit ausstrahlen.



24.03.2019 - 10:35 Uhr von Timo Niemeier 24.03.2019 - 10:35 Uhr

ProSieben Fun hat bekanntgegeben, wann es die neuen Folgen von "The Flash" zeigen wird. Die fünfte Staffel der US-Serie startet demnach am 11. April, die frischen Episoden sind dann immer donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen. 22 Folgen umfasst der fünfte Durchlauf der Serie. Die fünfte Staffel wird seit Oktober 2018 in den USA ausgestrahlt, voraussichtlich im Mai wird dort das Staffelfinale zu sehen sein. Eine sechste Staffel ist bereits bestellt.

In den neuen Folgen bekommen Iris und Barry (The Flash) ungewöhnlichen Besuch. Ihre Tochter Nora besucht sie als erwachsene Frau aus der Zukunft. Sie will auf ihre Vater treffen, den sie kennenlernen durfte. Zeitgleich treibt der sogenannte Gridlock sein Unwesen. Nora will Wally dabei helfen, ihn zur Strecke zu bringen und sein schreckliches Vorhaben - einen Flugzeugabsturz herbeizuführen - zu verhindern. Im Free-TV lief "The Flash" zuletzt bei ProSieben, die vierte Staffel startete im Sommer 2018.

Bereits in der vergangenen Woche hatte ProSieben Fun neue Folgen von "Supergirl" in Aussicht gestellt. Diese starten am 5. April und sind dann immer freitags zu sehen (DWDL.de berichtete).

