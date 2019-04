Swisscom bestätigt: Elsäßer wechselt zu Cinetrade

© Telekom

Swisscom bestätigte nun den DWDL.de-Bericht vom Freitag, demzufolge Wolfgang Elsäßer die Telekom in Richtung Schweiz verlässt. Für die Swisscom übernimmt er die Führung des Tochterunternehmens Cinetrade.



02.04.2019 - 08:25 Uhr von Uwe Mantel 02.04.2019 - 08:25 Uhr

Wolfgang Elsäßer wird mit Wirkung zum Juli 2019 neuer CEO des Content-Handelsunternehmens Cinetrade, wie der Mutterkonzern Swisscom am Montag mitteilte. Damit wurde der DWDL.de-Bericht vom Freitag, dass der derzeitige Leiter des TV-Geschäfts der Telekom in die Schweiz wechselt, bestätigt. Bei Cinetrade tritt er die Nachfolge von Wilfried Heinzelmann an, der die operative Leitung nach fünf Jahren abgibt, dem Unternehmen in beratender Funktion aber weiterhin zur Verfügung stehen soll.

"Mit Wolfgang Elsässer haben wir einen ausgewiesenen Content- und TV-Experten an Bord holen können", sagt sich Swisscom-CEO und Cinetrade-Verwaltungsratspräsident Urs Schaeppi. Cinetrade ist ein Filmrechte- und Content-Handelsunternehmen für den Einkauf und die Verwertung von Programm- und Sportübertragungsrechten sowohl gegenüber Providern als auch für Endkunden. Zu Cinetrade gehört etwa der Pay-TV-Betreiber Teleclub und der Kinobetreiber Kitag.

Cinetrade habe sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt, so Swisscom. Trotz intensivem Wettbewerb habe die Anzahl Abos sowohl im fiktionalen Bereich wie auch beim Sport-Angebot gesteigert werden können. Das Portfolio wurde neu ausgerichtet und neue Angebote wie Teleclub Now wurden lanciert. Im Kinogeschäft hat man mit innovativen Erlebnisorten wie in Gümligen bei Bern Akzente gesetzt. "Für diesen Erfolg ist Wilfried Heinzelmann massgeblich verantwortlich. Ich danke ihm herzlich für seinen wertvollen Einsatz. Es spricht für seine Verbundenheit mit dem Unternehmen, dass er seinen Wechselwunsch frühzeitig geäussert und so einen reibungslosen Übergang ermöglicht hat. Ich wünsche ihm alles Gute", so Schaeppi weiter.

"Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den Teams von Swisscom und Cinetrade den weiteren Wachstumskurs des Entertainment Geschäfts zu gestalten. Das ist eine tolle unternehmerische Herausforderung", sagt Wolfgang Elsässer selbst zu seiner neuen Rolle. Vor seiner Tätigkeit für die Telekom, in dessen Zeit das TV-Produkt Magenta TV gerelauncht wurde und der Einstieg in Eigenproduktionen erfolgte, arbeitete Elsäßer u.a. für SES Astra und den Sky-Vorgänger Premiere.

Teilen