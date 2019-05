Deutsche ESC-Sängerin mit Auftritt bei den "jungen Ärzten"

© ARD/Jens Ulrich Koch

Die Sängerin Carlotta Truman, die als Teil des Duos "S!sters" am kommenden Wochenende für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten wird, ist demnächst mit einer Gastrolle in der ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu sehen.



13.05.2019 - 13:47 Uhr von Alexander Krei 13.05.2019 - 13:47 Uhr

Am Samstag tritt das Pop-Duo "S!sters" für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv an. Wie jetzt bekannt wurde, stand Carlotta Truman, eine Hälfte des Duos, jüngst für die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" vor der Kamera. Am Donnerstag, den 11. Juli um 18:50 Uhr werden sich die Fernsehzuschauer das Schauspiel-Debüt der Sängerin das Debüt ansehen können.

Truman spielt in der Folge die junge Patientin Ann-Sophie Marschall, die von Julia Berger (Mirka Pigulla) behandelt wird. Pigulla zeigt sich auch mit Blick auf den ESC optimistisch: "Carlotta war am Set des Johannes-Thal-Klinikums eine ganz besondere Erscheinung und hat einen tollen Eindruck hinterlassen. Ich bin sicher, dass sie auch in Tel Aviv alle verzaubern wird."

