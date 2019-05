"Mörderische Frauen": Mehr True Crime bei TLC

© TLC

TLC setzt weiter auf das Genre True Crime und beschäftigt sich bald intensiv mit Frauen, die töten und will einen Einblick in deren Psyche geben. Nun haben die Dreharbeiten für die neue Eigenproduktion "Mörderische Frauen" begonnen.



27.05.2019 - 12:08 Uhr von Timo Niemeier 27.05.2019 - 12:08 Uhr

Am Montag haben die Dreharbeiten für das neue TLC-Format "Mörderische Frauen" (Arbeitstitel) begonnen. Acht Ausgaben wird der Discovery-Sender von Odeon Entertainment produzieren lassen. In dem True-Crime-Format geht es, der Name verrät es schon, um Frauen, die Morde begangen haben. Beleuchten will man die Mörderinnen, ihre Geschichten sowie die "weibliche Psychologie des Bösen".

TLC will die Hintergrundgeschichten, die Vorbereitung und den Akt des Tötens in "qualitativ hochwertigen Reenactments" mit Schauspielern zeigen, heißt es in einer Mitteilung der Produktionsfirma. In jedem Fall sollen Kriminalbeamte, Psychologen, Profiler und Zeugen dabei helfen, die Beweggründe der Täterinnen aufzudecken und einen Einblick in die Seele der Frauen zu geben. Eine der ersten Folgen handelt von einer Frau, die 13 Mal schwanger war - und neun Mal ihr Neugeborenes sterben lässt. Die Leichen vergräbt sie in Blumentöpfen auf ihrem Balkon.

Im Vordergrund von "Mörderische Frauen" stehen sechs Kategorien, in die Autor und Serienmordexperte Stephan Harbort weibliche Gewaltverbrecher unterteilt: Todesengel bringen Menschen um, die unter ihrer Fürsorge stehen. Die Serienmörderin tötet ihre Opfer aus ihrer unnatürlichen Lust am Töten. Daneben gibt es noch die habgierige Mörderin, die fremdbestimmte Mörderin, die schwarze Witwe und die Kindsmörderin.

TLC fährt mit True-Crime-Formaten schon immer recht gut, sie sind das Herzstück des Senders. Die Pläne für einen eigenen True-Crime-Sender legte man bei Discovery vor wenigen Monaten aber auf Eis (DWDL.de berichtete). Die entsprechenden Inhalte bei TLC laufen seither auch wieder schlicht unter einem "Crime"-Label, zuvor hatte man versucht, die Marke ID (Investigation Discovery) auch in Deutschland zu etablieren.

Teilen