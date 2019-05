"Schlag den Besten" muss gegen RTL-"Ninjas" antreten

© ProSieben

Ab Ende Juni setzt ProSieben am Samstagabend auf "Schlag den Besten". Die Spielshow, in der sich in jeder Ausgabe zwei "Normalos" duellieren, muss damit gegen die zweite Staffel von "Team Ninja Warrior" bei RTL antreten.



31.05.2019 - 13:31 Uhr von Alexander Krei 31.05.2019 - 13:31 Uhr

Die ersten Aufzeichnungen sind bereits im Kasten und auch der Ausstrahlungstermin steht inzwischen fest: Die neue ProSieben-Show "Schlag den Besten", der neueste Ableger der einst aus "Schlag den Raab" hervorgegangenen Show-Idee, wird erstmals am Samstag, den 29. Juni um 20:15 Uhr zu sehen sein. Anders als bei "Schlag den Star", wo zwei Promis gegeneinander antreten, schickt ProSieben hier jeweils zwei "Normalos" ins Rennen.

In jeder Ausgabe spielen die Kandidaten um 50.000 Euro. Der Clou: Wer siegt, darf in der darauffolgenden Ausgabe noch einmal spielen und somit das Preisgeld weiter erhöhen. Moderiert wird "Schlag den Besten" von Elton, als Kommentator fungiert Ron Ringguth. Die Produktion der Sendung übernimmt Raab TV.

"Das ist spannende Samstagabend-Unterhaltung in bester 'Schlag den…'- Manier: Bei 'Schlag den Besten' gewinnt der Kandidat, der am vielseitigsten aufgestellt ist und in den unterschiedlichsten Disziplinen überzeugt", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann schon vor einigen Wochen und versprach "mitreißende Sommer-Duell".

Als Konkurrenz bekommt es "Schlag den Besten" unter anderem mit "Team Ninja Warrior" zu tun. Die zweite Staffel der RTL-Show wird bekanntlich ab dem 15. Juni samstags um 20:15 Uhr zu sehen sein (DWDL.de berichtete). Im vergangenen Jahr zeigte der Kölner Sender den "Ninja Warrior"-Ableger noch am Sonntagabend.

