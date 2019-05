RTL II sichert sich früh die Rechte an neuer Actionserie

© RTL II

Gerade erst haben die Dreharbeiten für die neue Actionserie "The Professionals" begonnen, da steht bereits fest, dass die Ausstrahlung hierzulande bei RTL II erfolgen wird. Vor der Kamera stehen unter anderem Ken Duken und August Wittgenstein.



31.05.2019 - 14:17 Uhr von Alexander Krei 31.05.2019 - 14:17 Uhr

RTL II hat sich die deutschsprachigen Free-TV-Rechte an der Actionserie "The Professionals" gesichert, deren Dreharbeiten Anfang der Woche begonnen haben. Bei der Serie handelt es sich um eine irisch-südafrikanische Koproduktion, um deren weltweiten Verkauf sich das neu gegründete und noch namenlose Medienunternehmen unter der Führung von Fred Kogel mit seinem Vertriebsarm TM International kümmert. Neben RTL II hat auch der skandinavische Sender Viaplay vorab die Ausstrahlungsrechte erworben.

Bekannt ist inzwischen auch die Darsteller-Riege: Brendan Fraser ("Trust", "Die Mumie"), Tom Welling ("Smallville", "Im Dutzend billiger"), Elena Anaya ("Wonder Woman", "Die Haut, in der ich wohne"), Saïd Taghmaoui ("John Wick: Kapitel 3", "Wonder Woman"), Ken Duken ("Inglourious Basterds", "Counterpart"), Lisa Loven Kongsli ("Höhere Gewalt", "Ashes in the Snow") und August Wittgenstein ("Das Boot", "Hidden: Förstfödd") stehen derzeit für die zehnteilige erste Staffel vor der Kamera.

"The Professionals" spielt vor dem Hintergrund internationaler Spionage und Unternehmenssabotage im privat finanzierten Weltraumrennen des 21. Jahrhunderts. Nachdem ihr Wissenschafts-Satellit beim Start explodiert ist, heuern der Tech-Milliardär Peter Swann (Brendan Fraser) und seine Verlobte, die Ärztin und Wissenschaftlerin Dr. Graciela Davila (Elena Anaya) den ehemaligen Spionageabwehrspezialisten Vincent Corbo (Tom Welling) an, um den Vorfall zu untersuchen. Corbo stellt ein Team von erfahrenen Sicherheitsexperten zusammen, um herauszufinden, wer hinter dem Sabotageakt steckt. Der Europol-Agent Kurt Neumann (Ken Duken) macht den privaten Ermittlern das Leben schwer.

Bei "The Professionals" handelt es sich um eine Produktion von Most Media, Subotica, Spier Films Production und Roadside Attractions in Zusammenarbeit mit Jeff Most Productions, Highbridge Production, der Tele München und Viaplay. "Das ist eine Serie, die zeitgemäßer und aktueller nicht sein könnte: Milliardäre nutzen ihr Vermögen, um ihre politischen und wirtschaftlichen Ziele mit Hilfe von privaten militärischen Einheiten zu erreichen", so Serienschöpfer Jeff Most.

