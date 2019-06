Amazon: Original-Serie "Carnival Row" startet im August

© Amazon

Nachdem Amazon 2017 verkündet hat, den Hollywooddarsteller Orlando Bloom unter Vertrag genommen zu haben, wurde nun der Starttermin für seine Serie bekannt gegeben. Los geht es Ende August.



03.06.2019

Die Bekanntgabe, dass Orlando Bloom als Protagonist für eine Amazon-Original-Serie gewonnen werden konnte, liegt bereits längere Zeit zurück. Nun ist klar, wann sein Auftritt in "Carnival Row" zu begutachten sein wird: Los geht es mit der englischen Ursprungsversion demnach am Freitag, den 30. August bei Prime Video. Die synchronisierte Fassung soll später im Jahr folgen.

Die auf dem Roman "A Killing on Carnival Row" basierende Geschichte von Travis Beacham landete 2005 in der ersten Ausgabe von Hollywood Blacklist - eine Liste besonders guter und noch unverfilmter Drehbücher. Unter der Regie von Paul McGuigan ("Sherlock") wurde das Buch nun zu acht einstündigen Episoden adaptiert.

Dabei spielt "Carnival Row" in einer neo-viktorianischen Fantasywelt, in der Menschen und mystische Kreaturen Seite an Seite zusammenleben. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Reihe von ungelösten Mordfällen in einer Großstadt, in der die Stimmung stark am Schwanken ist. Eine gefühlte Kleinigkeit könnte ausreichen, das Verhältnis zwischen der menschlichen Bevölkerung und den übernatürlichen Wesen endgültig zu kippen.

Neben Orlando Bloom ("Fluch der Karibik") hat auch Cara Delevingne ("Suicide Squad") eine Protagonistinnenrolle inne. Während Bloom die Rolle des menschlichen Detektiven Rycroft Philostrate annimmt, verkörpert Delevingne die verstoßene Fee Vignette Stonemoss. Ebenfalls mit dabei ist David Gyasi ("Interstellar") als Agreus, ein mysteriöser, wohlhabender Waldgeist, Karla Crome ("Under the Dome") als Tourmaline, eine schlagfertige Feendichterin, Indira Varma ("Game of Thrones") als Piety Breakspear, die majestätische und listige Matriarchin der mächtigen Familie und Tamzin Merchant ("Salem") als Imogen Spurnrose, eine junge Frau, die in Agreus die Chance sieht, das schwindende Glück ihrer Adelsfamilie noch zu wenden.

Neben den hauseigenen Amazon-Studios wirkte auch Legendary Television ("Lost in Space") als Produktionsfirma von "Carnival Row". Als ausführende Produzenten fungiern Marc Guggenheim ("Arrow"), René Echevarria ("Star Trek"), Jon Amiel ("Outsiders"), Orlando Bloom und Travis Beacham ("Pacific Rim").

