Degeto steigt bei Krimis aus Schweden und Holland ein

© ARD Degeto/Yellow Bird/Jonath Mathew

Auf der Suche nach neuem Serienstoff ist die ARD Degeto in Schweden und den Niederlanden fündig geworden und als Koproduzent bei "Bäckström" und dem Remake von "Van der Valk" eingestiegen. Auch "Rebecka Martinsson" ermittelt wieder.



04.06.2019 - 10:35 Uhr von Alexander Krei 04.06.2019 - 10:35 Uhr

Die ARD Degeto ist als Koproduzent bei drei europäischen Serien an Bord, die im nächsten Jahr um 21:45 Uhr auf dem Sonn- und Feiertagssendeplatz ihre Premiere im Ersten feiern sollen. Neben vier neuen Folgen der aus Schweden stammenden Scandi-Noir-Reihe "Rebecka Martinsson", die mit neuer Hauptdarstellerin zurückkehrt, gehören auch die Romanverfilmung "Bäckström" und ein Remake des 70er-Jahre-Serienklassikers "Van der Valk" zu den jetzt angekündigten Formaten.

In der dreiteiligen Neuauflage spielt Marc Warren den zynischen holländischen Kommissars Piet Van der Valk, der scharfsinnig und mit unorthodoxen Methoden in den Straßen Amsterdams ermittelt. Vertraut mit der Unterwelt begegnet der Kommissar den Gangstern auf Augenhöhe. "Van der Valk" ist eine Produktion von Company Pictures und All3Media in Koproduktion mit ARD Degeto. Die Drehbücher stammen von Chris Murray. Die Dreharbeiten laufen noch bis Ende August.

In dem schwedischen Krimi-Dreiteiler "Bäckström" ermittelt unterdessen Kjell Bergqvist als Chefinspektor Evert Bäckström. Besonders stolz ist der leicht misanthropisch veranlagte Ermittler auf seine hohe Erfolgsquote - und dies lässt er auch gern die junge Kommissarin Annika Carlsson sowie die neue Staatsanwältin Hanna Hwass spüren. Hinter dem Format stehen die Produktionsfirmen Yellow Bird Entertainment und C More/TV 4. Gedreht wird noch bis Anfang Juli in Göteburg, in der westschwedischen Provinz Västra Götalands län und in Thailand.

Für die neuen Folgen von "Rebecka Martinsson" steht nach Ida Engvoll diesmal Sascha Zacharias in der Hauptrolle vor der Kamera. Bis Ende Juni soll die Krimireihe in Kiruna und Kurravavaara in der Provinz Norrbottens län/Schwedisch Lappland entstehen. Hierbei handelt es sich um eine Produktion von Yellow Bird Entertainment in Koproduktion mit TV4 und Filmpool Nord sowie in Zusammenarbeit mit ARD Degeto und C More/TV 4, Danmarks Radio, MTV OY und NRK.

Teilen