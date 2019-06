ServusTV holt Krimiserie "Meiberger" im Oktober zurück

© ServusTV/Kerstin Stelter

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der ServusTV-Serie "Meiberger - Im Kopf des Täters" haben begonnen, die neuen Folgen zeigt man ab Oktober. In einer Episodenrolle ist auch "Tatort"-Kommissar Harald Krassnitzer zu sehen.



25.06.2019 - 15:40 Uhr von Timo Niemeier 25.06.2019 - 15:40 Uhr

Schon im April hat ServusTV angekündigt, dass die Krimiserie "Meiberger - Im Kopf des Täters" mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wird. Nun haben in Salzburg die Dreharbeiten für die insgesamt acht neuen Folgen begonnen. Fritz Karl spielt darin erneut die Hauptrolle, er verkörpert den Gerichtspsychologen Thomas Meiberger. In der ersten Folge jagt er einen perfiden Bombenleger, gespielt von "Tatort"-Kommissar Harald Krassnitzer.

Ebenfalls in den Hauptrollen mit dabei sind in den neuen Folgen Ulrike C. Tscharre als Staatsanwältin Barbara Simma und Cornelius Obonya als Kripo-Chef Nepo Wallner. Darüber hinaus sind auch Otto Schenk, Jaschka Lämmert, Lino Gaier und Franz Josef Danner in der zweiten Staffel zu sehen. Nach den Dreharbeiten in der Stadt Salzburg wechselt das Team der österreichischen Produktionsfirma Mona Film für weitere Aufnahmen nach St. Gilgen an den Wolfgangsee. Zu sehen gibt es das Ergebnis schließlich ab Oktober bei ServusTV, einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht. Als Produzenten fungieren Thomas Hroch und Gerald Podgornig, die Drehbücher stammen von Maja und Wolfgang Brandstetter. Die Regie übernehmen Peter Baumann und Matthias Zuder.

Nach der Pferdeserie "Trakehnerblut", die in Deutschland unter dem Titel "Gestüt Hochstetten" im Ersten zu sehen war, war "Meiberger - Im Kopf des Täters" Ende 2018 die zweite eigenproduzierte Serie von ServusTV. Erstmals versuchte man sich dabei im Krimi-Genre - und das war durchaus erfolgreich. Die acht gezeigten Folgen kamen im Schnitt auf rund sechs Prozent Marktanteil in Österreich. "Mit den neuen Folgen setzen wir wieder alles daran, unsere Zuschauer mit einer guten Mischung aus Spannung, Witz und österreichischem Charme zu begeistern", sagt Ferdinand Wegscheider, Intendant von ServusTV.

Teilen