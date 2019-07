Das Erste wiederholt "Die Heiland" mit Lisa Martinek

© ARD/Reiner Bajo

In dieser Woche werden im Ersten noch einmal sämtliche Folgen der Anwaltsserie "Die Heiland" mit Lisa Martinek zeigen. Die Schauspielerin war vor wenigen Tagen im Alter von nur 47 Jahren gestorben. Unklar ist, wie es mit der Serie weitergeht.



Nach dem plötzlichen Tod von Lisa Martinek wird in dieser Woche noch einmal die ARD-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" zu sehen sein, in der die Schauspielerin in der Hauptrolle zu sehen war. Schon in der Nacht von Montag auf Dienstag werden die ersten drei Folgen um 0:50 Uhr gezeigt, die restlichen drei Folgen laufen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zur gleichen Zeit. In der ARD-Mediathek steht die Staffel danach noch einmal für sechs Monate zum Abruf bereit.

"Der unerwartete Tod von Lisa Martinek hat uns tief getroffen. Unser aufrichtiges Beileid gilt ihrer Familie und ihren Freunden", sagte ARD-Programmdirektor Volker Herres. "Mit Lisa Martinek verlieren wir eine großartige Schauspielerin, die ihr Publikum in der Rolle 'Die Heiland' als blinde Anwältin in den Bann gezogen hat." Im Juli sollten die Dreharbeiten für eine zweite Staffel der Serie beginnen. Diese werden nun nach Angaben des RBB "bis auf Weiteres ausgesetzt".

Martina Zöllner, Leiterin des Programmbereichs Doku & Fiktion beim RBB, würdigte die Schauspielerin als ebenso einfühlsame wie kraftvolle Künstlerin. "Lisa Martinek vereinte große künstlerische Kraft und ein seltenes schauspielerisches Einfühlungsvermögen. Damit konnte sie ihren unterschiedlichen Rollen immer neue, unverwechselbare Züge geben. Wir sind sehr traurig über ihren Tod und in Gedanken bei ihrer Familie", so Zöllner.

Das RBB Fernsehen zeigt aus Anlass des Todes am Montagabend zwei Filme mit Lisa Martinek in den Hauptrollen: Um 20:15 Uhr läuft "Ich leih' mir eine Familie" aus dem Jahr 2007, um 22:00 Uhr folgt der 2010 entstandene "Tatort: Blutgeld". Und auch das ZDF hat eine Programmänderung in Aussicht gestellt: Dort gibt's in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0:45 Uhr eine Folge von "Das Duo" mit Lisa Martinek zu sehen und schon am Dienstag nimmt auch ZDFneo um 21:45 Uhr eine Wiederholung der Krimireihe ins Programm.

