History zeigt Duell der TV-Ikonen mit Hasselhoff und Co.

Wer würde das Rennen gewinnen, wenn das "Knight Rider"-Auto K.I.T.T., der Van des A-Teams und eines der Polizei-Motorräder aus "CHiPs" gegeneinander antreten? History möchte diese Frage hierzulande Ende des Jahres beantworten.



11.07.2019 - 11:44 Uhr von Kevin Hennings 11.07.2019 - 11:44 Uhr

Nachdem durch den Nostalgie-Wahn vor allem altbekannte Gesichter zurück ins Fernsehen geholt wurden, werden nun auch ihre mechanischen Sidekicks ins Rampenlicht gestellt. Im neuen zweistündigen History-Dokutainment-Format "Battle of the 80's Supercars with David Hasselhoff" kommt es zum Vergleich der Motoren, um die Frage zu beantworten, welches Gefährt schneller ist: Das Super-Auto K.I.T.T. aus "Knight Rider", der Van des "A-Teams" oder eines der Polizei-Motorräder aus "CHiPs"? Die Auflösung gibt es hierzulande laut History zum Ende des Jahres, voraussichtlich im Dezember.

In "Battle of the 80's Supercars with David Hasselhoff“ zeigt David Hasselhoff, wie der wohl bekannteste Pontiac Firebird Trans Am der Welt viele Ingenieure inspirierte und somit zu einem gewissen Grad die Automobilindustrie beeinflusste. Außerdem stellt Hasselhoff einige weitere der ausgefallensten und spannendsten Gefährte vor, die jemals gebaut wurden. Unter anderem nimmt er in einem der schnellsten Wagen der Erde und einem äußerst sportlichen Amphibienfahrzeug Platz. Er trifft sich auch mit den Motorenliebhabern und Autoenthusiasten, die diese Gefährte einst erdacht und konstruiert haben.

Höhepunkt der Sendung, die noch auf einen deutschen Titel wartet, soll ein Rennen zwischen drei TV-Stars der der 1980er Jahre werden: Der "Knight Rider"-Darsteller tritt mit K.I.T.T. gegen Dirk Benedikt (Templeton Peck aka"Face" in "A-Team") im A-Team-Van und Eric Estrada (Francis Llewellyn "Ponch" Poncherello in "ChiPs") auf seinem ChiPs-Motorrad an.

Im Rahmen der dritten Car Week feierte "Battle of the 80's Supercars with David Hasselhoff" vor wenigen Tagen Premiere in den USA und Kanada. Dort zelebriert History eine einwöchige Sonderprogrammierung mit mehreren Sendungen voll dröhnender Motoren und einer Live-Stunt-Show.

