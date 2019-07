13th Street zeigt neues "Prost Mortem" im Oktober

© 13th Street

Der Bezahlsender 13th Street wird seine eigenproduzierte Crime-Comedy-Serie "Prost Mortem" im Oktober an zwei Abenden zeigen. Die Serie entstand in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Sender Puls 4 und wurde erst im März angekündigt.



24.07.2019

Normalerweise vergeht von der ersten Ankündigung einer neuen Serie bis zu endgültigen Ausstrahlung mindestens ein Jahr, nicht so in diesem Fall. 13th Street hat nun einen Ausstrahlungstermin für seine neue Serie "Prost Morten - Die letzte Runde" bekanntgegeben, erst im März hatte man die Serie angekündigt (DWDL.de berichtete). Die schnelle Finalisierung liegt in diesem Fall wohl auch daran, dass lediglich vier Folgen produziert worden sind.





Diese sind am 9. und 16. Oktober jeweils 21 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Am Sonntag, den 20. Oktober, zeigt man alle Episoden noch einmal ab 21:50 Uhr. Inhaltlich geht es um die resolute Wirtin Gitti (Doris Kunstmann), die den mysteriösen Tod ihres Ehemanns Werner (Werner Prinz) auf eigene Faust aufklären will. Sie ist überzeugt, dass er ermordet wurde und lockt daher alle Personen, die in der Todesnacht anwesend waren, für eine letzte Runde in die Kneipe. Neben Werners Schwester Eva (Elke Winkens), ihrem Assistenten Steven (Timur Bartels), Kellnerin Zoe (Janina Fautz) zählt auch Stammgast Bernie (Simon Schwarz) zu den Verdächtigen.

Jede Folge stellt dabei einen anderen Charakter in den Fokus und enthüllt in Rückblenden, dass jeder von ihnen ein Geheimnis hütet. Regie bei der schwarzhumorigen Krimi-Serie führt Michael Podogil, der im vergangenen Jahr mit dem Shocking Short Award des Senders ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Matthias Writze hat er auch die Bücher geschrieben.

Entstanden ist die Serie in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Privatsender Puls 4, als Produktionsfirma war Dor Film mit an Bord. Danny Krausz von Dor Film ist Produzent, als Executive Producer sind Karin Schrader (NBCUniversal), Markus Andorfer und Stefanie Groiss-Horowitz (Puls 4) für die Produktion verantwortlich. Wann die Serie bei Puls 4 zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

